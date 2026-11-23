Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA PAOLO GRECO, 17/19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) In Barcellona Pozzo di Gotto, Via Paolo Greco n. 17/19, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A SCHIERA, con superficie commerciale di mq. 213, facente parte di un complesso di 6 villette a schiera. L’unità immobiliare è disposta su tre livelli e comprende un piano cantinato, cui si accede da una rampa posizionata nella corte anteriore dell’immobile e da una scala interna, composto da un vano ed un bagno, un piano terra composto da un ingresso-soggiorno, una cucina, un disimpegno ed un bagno, oltre due corti poste nella parte anteriore e posteriore dell’immobile. Nella corte posteriore è presente una tettoria in legno. Il piano primo comprende tre camere da letto, un disimpegno, un bagno, un ripostiglio e due balconi. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Barcellona P.G. al foglio 34 particella 1027 sub 7, categoria A/7, classe 2, consistenza 8,5 vani, Rendita E. 548,74. Prezzo base Euro 248.500,00. Offerta minima: Euro 186.375,00. Termine presentazione offerte: 18/01/27 ore 12:00. VIA PAOLO GRECO, 21/23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) In Barcellona Pozzo di Gotto, Via Paolo Greco n. 21/23, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A SCHIERA LATERALE, con superficie commerciale di mq. 208, facente parte di un complesso di 6 villette a schiera. L’unità immobiliare è disposta su tre livelli e comprende un piano cantinato, cui si accede da una rampa posizionata nella corte anteriore dell’immobile e da una scala interna, composto da un vano ed un bagno, un piano terra composto da un ingresso-soggiorno, una cucina, un disimpegno ed un bagno, oltre due corti poste nella parte anteriore e posteriore dell’immobile. Il piano primo comprende tre camere da letto, un disimpegno, un bagno, un ripostiglio e due balconi. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Barcellona P.G. al foglio 34 particella 1027 sub 8, categoria A/7, classe 2, consistenza 8,5 vani, Rendita E. 548,74. Prezzo base Euro 243.560,00. Offerta minima: Euro 182.670,00. Termine presentazione offerte: 18/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/01/27 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 19/2025 BC918837

BASICO’ (ME) – VIA S. FRANCESCO – VIA CUBA, 39 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, della superficie commerciale di 72,08 mq. Il fabbricato è costituito da tre elevazioni fuori terra ed è ubicato all’interno del centro storico del Comune di Basicò (Me), in un contesto urbanistico consolidato caratterizzato dalla presenza prevalente di edifici a destinazione residenziale. L’unità immobiliare è posta al piano primo e secondo con ingresso su Via Cuba n.1. In catasto Fabbricati risulta censita al foglio 5 particella 1368 sub. 2, categoria A/4, classe 5, consistenza 3 vani, R.C. € 123,95, indirizzo catastale: Via Cuba n. 1, Piano T-1, con annesso posto auto destinato ad autorimessa, della superficie commerciale di 33,94 mq., ubicato al piano terra del fabbricato. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1368 sub. 1 categoria C/6, classe 3, consistenza 27 mq, R.C. € 55,78, indirizzo catastale: Via San Francesco n. 39, Piano T. Prezzo base Euro 33.440,00. Offerta minima: Euro 25.080,00. Termine presentazione offerte: 14/01/27 ore 13:00. Vendita senza incanto 15/01/27 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbesi tel. 0907388307 – 3397292420. Rif. RGE 15/2026 BC918581

FURNARI (ME) – CONTRADA BAZIA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) In Furnari, c.da Bazia snc, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA VILLA con superficie commerciale di mq. 288. L’unità immobiliare è disposta su quattro livelli e comprende un piano cantinato composto da un vano ad uso garage, un bagno ed un antibagno, un piano terra composto da un ingressosoggiorno, una cucina-pranzo, un bagno con antibagno, un disimpegno, un bagno, un piano primo composto da tre camere da letto, un disimpegno, due locali spogliatorio e tre balconi, un piano secondo/sottotetto che dispone di una terrazza e di una veranda. L’immobile è dotato una corte esterna che circonda lo stesso su tre lati, con parcheggio sul lato anteriore, un giardino e due verande coperte con struttura in legno lamellare. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Furnari al foglio 3 particella 1013 sub 1, categoria A/7, classe 7, consistenza 9 vani, Rendita E. 534,53. Prezzo base Euro 481.870,00. Offerta minima: Euro 361.402,50. Termine presentazione offerte: 18/01/27 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) In Furnari, c.da Bazia snc, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA VILLA con superficie commerciale di mq. 288. L’unità immobiliare è disposta su quattro livelli e comprende un piano cantinato composto da un vano ad uso garage, un bagno ed un antibagno, un piano terra composto da un ingressosoggiorno, una cucina-pranzo, un bagno con antibagno, un disimpegno, un bagno, un piano primo composto da tre camere da letto, un disimpegno, due locali spogliatorio e tre balconi, un piano secondo/sottotetto che dispone di una terrazza e di una veranda. L’immobile è dotato una corte esterna che circonda lo stesso su tre lati, con parcheggio sul lato anteriore, un giardino e due verande coperte con struttura in legno lamellare. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Furnari al foglio 3 particella 1013 sub 1, categoria A/7, classe 7, consistenza 9 vani, Rendita E. 534,53. Prezzo base Euro 481.870,00. Offerta minima: Euro 361.402,50. Termine presentazione offerte: 18/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/01/27 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 19/2025 BC918838

MILAZZO (ME) – CONTRADA BARONELLO – VIA JOHN F. KENNEDY, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO a MILAZZO Via John F. Kennedy 38, quartiere CONTRADA BARONELLO, della superficie commerciale di 174,52 mq, per la quota di 1/1 di piena proprietà; l’unità immobiliare è situata al piano terra di un edificio residenziale a due elevazioni fuori terra e si compone di soggiorno, due camere da letto, due servizi igienici, disimpegni e una chiostrina interna verandata adibita a lavanderia, dispone inoltre di corte frontale condivisa (da cui si accede) e corte retrostante (esclusiva) organizzata a giardino con veranda in aderenza. L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricato del comune di Milazzo al foglio 7 particella 27 sub. 4. Prezzo base Euro 146.500,00. Offerta minima: Euro 109.875,00. Termine presentazione offerte: 21/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/01/27 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lorella Mazzeo tel. 3928315228. Rif. RGE 23/2025 BC918830

MILAZZO (ME) – VIA CAPRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) In Milazzo, Via Capri SNC, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, con superificie commerciale di 193,47 mq., che si sviluppa su due piani (piano primo e piano secondo), cui si accede da un ingresso esclusivo con scala ubicato a piano terra sulla via Capri. Il piano primo, adibito ad abitazione, è composto da un ingresso, una cucina-soggiorno, quattro camere da letto, due bagni, oltre balconi. Il secondo piano, cui si accede da una scala interna all’immobile ma esterna all’appartamento,rappresenta una pertinenza dell’appartamento ed è composto da due vani, oltre bagno e da due terrazzi indipendenti. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 570 sub 8, categoria A/2, classe 7, consistenza 8,5 vani, Rendita E. 460,94. Prezzo base Euro 226.130,00. Offerta minima: Euro 169.597,50. Termine presentazione offerte: 21/01/27 ore 13:00. Vendita senza incanto 22/01/27 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 41/2025 BC918847

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO sito a Monforte San Giorgio (Me) Via Duca degli Abruzzi 5, della superficie commerciale di 131,03. Il fabbricato, destinato a uso civile abitazione e risalente ad epoca antecedente al 1967, si sviluppa su tre piani fuori terra costituiti da piano terra, piano primo e piano secondo, quest’ultimo comprendente il sottotetto e il lastrico solare. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8, particella 804, Subalterno 5, ed è classificato in categoria A/4, classe 3, consistenza pari a 7,5 vani e rendita catastale di € 251,77, via Duca Degli Abruzzi n. SN Piano S1-T – 1-2. Prezzo base Euro 48.360,00. Offerta minima: Euro 36.270,00. Termine presentazione offerte: 11/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/01/27 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonio Pittau tel. 0909703953 – 3925794567. Rif. RGE 39/2025 BC918826

MONTALBANO ELICONA (ME) – STRADA S.P. 110 – C.DA MILIZZO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 180,00 mq circa, composta da un piano terra e un piano seminterrato indipendente collegato da una scala esterna. Il piano terra è costituito da soggiorno, cucina, due camere, due bagni; il piano seminterrato è costituito da cucina, soggiorno, due camere. In catasto fabbricati al foglio 50 particella 182 categoria a/2, classe 2, consistenza 9 vani, rendita € 357,90. Terreno agricolo, su cui insiste il corpo scala esterno che permette l’accesso al piano seminterrato. In catasto terreni al foglio 50 particella 188, qualità/classe pascolo 3, superficie 20, reddito agrario 0,01 €, reddito dominicale 0,01. L’immobile è libero. Prezzo base Euro 84.924,00. Offerta minima: Euro 63.693,00. Termine presentazione offerte: 11/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/01/27 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC918575

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 313 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE posta a piano primo e secondo con terrazzo, composta da 7 vani e accessori. Sviluppa una superficie complessiva di 174 mq totale. L’Unità immobiliare è posta alla seconda e terza elevazione fuori terra, di un fabbricato costruito in epoca remota ante 1942. In Catasto Fabbricati del Comune di San Filippo del Mela, risulta censita al foglio 7, particella 122, sub 5, categoria A/4, classe 2, consistenza 7 vani, R.C. € 278,37. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 178.874,00. Offerta minima: Euro 134.156,00. Termine presentazione offerte: 14/01/27 ore 13:00. Vendita senza incanto 15/01/27 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cristian Antonino Mazzeo tel. 3470601439. Rif. RGE 29/2026 BC918578

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA I MAGGIO SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano secondo della superficie commerciale di 104,35 mq, di un fabbricato a due elevazioni. In catasto fabbricati del comune di Terme Vigliatore (ME) al foglio 6 particella 2238 sub. 19, cat. A/2, classe 5, consistenza 4,5 vani, R.C. € 218,46, indirizzo catastale: Via I Maggio SNC, piano: 2. Piena ed esclusiva proprietà di cantina posta al piano seminterrato della superficie commerciale di 21,00 mq identificato in catasto fabbricati del comune di Terme Vigliatore al foglio 6 particella 2238 sub 6, cat. C/2, classe 2, R.C. € 28,20; indirizzo catastale: Via I Maggio SNC, piano: S1. Prezzo base Euro 60.741,00. Offerta minima: Euro 45.556,00. Termine presentazione offerte: 11/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/01/27 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Attilio Meo tel. 0909072912 – 3495874478. Rif. RGE 30/2019 BC919251

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MILITE IGNOTO, ANGOLO VIA INDUSTRIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE destinato ad autofficina, con rampa esterna di accesso carrabile. Superficie commerciale di 411 mq, rampa di accesso di circa 75 mq. L’unità immobiliare è al piano seminterrato. Identificazione catastale: foglio 8, particella 1402, sub. 2 graffato con il sub. 3, categoria C/1, classe 3, consistenza 411 mq, rendita 5.158,01 euro. Prezzo base Euro 104.202,57. Offerta minima: Euro 78.152,00. Termine presentazione offerte: 10/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/01/27 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Crea Grazia tel. 3476349788. Rif. RGE 60/2025 BC918573

MILAZZO (ME) – VIA DELLE GELSOMINAIE, 25-27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) In Milazzo, Via delle Gelsominaie n. 25-27, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE con superficie commerciale di mq. 188,98, ubicata al piano terra di un immobile a due elevazioni fuori terra. L’unità immobiliare è composta da un ampio locale ad uso commerciale che affaccia sul fronte strada e dal quale è possibile accedere ad una corte interna, da un blocco di 4 bagni con antibagno e da un bagno con antibagno separato dal suddetto blocco. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo, Via delle Gelsominaie n. 25-27, piano T, al foglio 11, particella 964 sub 15, categoria C/1, classe 9, consistenza 153 mq., rendita E. 4.235,36. Unitamente al suddetto bene viene venduta la piena ed esclusiva proprietà di un locale deposito/ripostiglio di circa 5 mq., confinante con l’unità immobiliare, cui si accede da una porta posta nell’androne dell’edificio.Tale locale deposito è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 11, particella 964 sub 10, categ. C/2, classe 3, consist. 5 mq. Rendita Euro 12,14. Prezzo base Euro 218.720,00. Offerta minima: Euro 164.040,00. Termine presentazione offerte: 21/01/27 ore 13:00. VIA DELLE GELSOMINAIE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) In Milazzo, Via delle Gelsominaie SNC, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE con superficie commerciale di mq. 120,19, ubicata al piano terra di un immobile a due elevazioni fuori terra. L’unità immobiliare è composta da un ampio locale ad uso commerciale che si affaccia su una corte esclusiva dalla quale avviene l’accesso; esso è dotato di un bagno con antibagno. L’accesso all’immobile non avviene direttamente dalla pubblica via ma in corrispondenza del retrospetto dell’edificio. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo, Via delle Gelsominaie SNC, piano T, al foglio 11 particella 964 sub 16, categoria C/1, classe 9, consistenza 58 mq., rendita E. 1.605,56. Prezzo base Euro 137.920,00. Offerta minima: Euro 103.440,00. Termine presentazione offerte: 21/01/27 ore 13:00. VIA POLIDORO CARROZZAA, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) In Milazzo, Via Polidoro Carrozzaa, 18, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD USO COMMERCIALE con superficie commerciale di mq. 91,05. L’unità immobiliare è ubicata al piano terra di un edificio a due elevazioni fuori terra e ad essa si può accedere, oltre che dalla Via Carrozza, anche dal parallelo Vicolo Spina. E’ composta da tre vani e da una corte, oltre ad un piccolo WC con anti Wc. Nel vano prospiciente sulla Via Carrozza è presente un antico soffitto con solaio in legno. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 26 particella 360 sub 4, categoria C/3, classe 3, consistenza 63 mq., rendita E. 468,53. Prezzo base Euro 104.520,00. Offerta minima: Euro 78.390,00. Termine presentazione offerte: 21/01/27 ore 13:00. Vendita senza incanto 22/01/27 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 41/2025 BC918846

TERME VIGLIATORE (ME) – ACCESSO VIA BOCCACCIO, 57 – 59 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE sito nel Comune di Terme Vigliatore (ME), con accesso Via Boccaccio n°57 e 59, attraverso area comune all’interno del cortile, intero piano terra per una superficie utile complessiva di mq 920 circa, pessimo stato di conservazione e composto: – Foglio 4, Part. 690 sub 2, cat. A/4 (abitazione), consistenza vani 6 per una superficie totale di 145 mq e totale escluse aree scoperte di 124 mq – – Foglio 4, Part. 690 sub 3, cat. C/1, (locale commerciale) consistenza 680 mq per una superficie totale di 727 mq – – Foglio 4, Part. 690 sub 4, cat. C/2, (magazzino) consistenza 111 mq per una superficie totale di 125 mq. Prezzo base Euro 73.200,00. Offerta minima: Euro 54.900,00. Termine presentazione offerte: 11/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/01/27 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alessandro Campo tel. 0909410307. Rif. RGE 174/2012 BC918583

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