Atlante delle Foreste. Messina al primo posto in Italia per numero di alberi piantati

Redazione

mercoledì 05 Novembre 2025 - 10:39

Il risultato del rapporto annuale realizzato da Legambiente e AzzeroCO2 con il supporto tecnico di Compagnia delle Foreste per Il Sole 24 Ore

Grazie ai fondi del Pnrr e del Decreto Clima, sono le Città Metropolitane – con Messina in testa alla classifica nazionale seguita da Roma – a guidare la riforestazione italiana nel 2024: Messina ha già messo a dimora oltre 357.000 nuove piante.

A confermarlo è la V edizione dell’Atlante delle Foreste, l’indagine annuale di Legambiente per Il Sole 24 Ore: un lavoro che analizza i progetti realizzati su tutto il territorio nazionale, studiando gli effetti reali della messa a dimora di nuovi alberi.

Lo studio va oltre il semplice conteggio degli alberi, traducendo in valore economico i benefici che ciascuna nuova pianta porta con sé: Riduzione del cambiamento climatico; miglioramento della qualità dell’aria; tutela del suolo; più bellezza e più vivibilità.

Basile: “Visione lungimirante”

“Questi risultati – dice il sindaco Federico Basile – dimostrano che investire nel verde urbano non è solo una scelta responsabile, ma anche una visione lungimirante per il futuro del nostro territorio. Le nuove piantumazioni rappresentano un patrimonio condiviso che migliora la qualità della vita di tutti e pone la città metropolitana di Messina come esempio nazionale di sostenibilità e cura del territorio. Continueremo su questa strada, certi che ogni albero in più sia un investimento per le nuove generazioni e per il benessere di tutta la comunità. Questo importante studio sarà presentato domani a Ecomondo, alla presenza dei principali esperti e istituzioni. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che testimonia il nostro impegno per un futuro più sostenibile”.

  1. greyelf 5 Novembre 2025 11:36

    Finalmente una bella notizia, questa è davvero una bella notizia.

