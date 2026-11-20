Soddisfatto il tecnico Antonello Aliberti: "Si chiude un'ottima annata agonistica"

Finale di stagione ricco di soddisfazioni per l’Atletica Savoca, protagonista su più fronti nei Campionati Siciliani, svoltisi a Modica e Siracusa. Il sodalizio “orange” ha raccolto risultati significativi sia nella corsa su strada promozionale che nelle prove multiple, confermando la crescita del proprio settore giovanile e la competitività del gruppo.

A tracciare il bilancio della stagione è il tecnico Antonello Aliberti, che sottolinea il valore dei risultati raggiunti, nonostante le difficoltà strutturali con cui il gruppo è costretto a confrontarsi quotidianamente. “Si chiude un’ottima annata agonistica, portata a casa con fatica e con un handicap enorme rispetto alle altre società, determinato dalla mancanza di uno stadio di atletica leggera ed anche dal fatto che l’area provvisoria è mancante di numerose pedane. Risulta complicato, così, organizzare l’intera attività in un pistino a quattro corsie di 100 metri. Al di là di tutto, i nostri atleti ci regalano sempre intense emozioni e siamo orgogliosi di loro”.

Nel dettaglio i risultati dell’Atletica Savoca

A Modica, in occasione del Campionato regionale di Corsa su Strada Promozionale, riservato alle categorie Ragazzi e Cadetti individuale e di società, è arrivato il prestigioso titolo per la squadra Cadette. A conquistare il gradino più alto del podio sono state Cristina Aicolino, Ludovica Giardina, Marta Maimone e Michela Triolo, che si sono laureate, così, campionesse siciliane. Ottima pure la prestazione dei Ragazzi, capaci di chiudere al terzo posto con Christian D’Ignoti, Fabrizio Nicita e Gioele Spataro. Quarte, invece, le Ragazze, rappresentate da Marta Carrolo, Alice Costa, Lidia Moschella, Michela Scandurra e Luciana Sturiale. Stesso lusinghiero piazzamento per i Cadetti (Christian Ferraro, Tommaso Gilardi e Tommaso Rigano). Positivi riscontri, inoltre, al Campionato Siciliano di Prove Multiple, riservato ai Ragazzi (nati nel 2013 e 2014) di Siracusa. In campo maschile, Carmelo Carnabuci ha ottenuto un brillante quarto posto individuale, mentre l’Atletica Savoca ha sfiorato il podio nella classifica di società, chiudendo quarta per appena otto punti. None le donne per via delle assenze, dell’ultimo minuto, di Marta Carrolo e Matilda Villari, che hanno condizionato inevitabilmente la prova complessiva. Questi i giovani impegnati in terra aretusea: Carmelo Carnabuci, Fabrizio Nicita, Christian D’Ignoti, Alice Costa, Lidia Moschella, Michela Scandurra e Luciana Sturiale,