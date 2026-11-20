Area “E” – Gazzi / Via Rosso da Messina / Pirandello, Area 15, Lotto 4. 23 famiglie in graduatoria, le altre 9 famiglie stanno completando l’iter di assegnazione.

Consegnate le prime 14 case alle famiglie aventi diritto nell’ambito del programma di risanamento “E” – Gazzi/Via Rosso da Messina/Pirandello, Area 15, Lotto 4.

L’assegnazione degli immobili segue la pubblicazione, lo scorso 30 ottobre, della graduatoria definitiva relativa all’Area 15, Lotto 4, che ha individuato in totale 23 famiglie aventi diritto al ricollocamento.

Con la consegna odierna, 14 famiglie hanno ricevuto le chiavi delle nuove abitazioni. Le restanti 9 famiglie stanno completando l’iter di assegnazione, come comunicato dalla direttrice generale di ArisMè, Loredana Bonasera, che sottolinea il lavoro svolto dagli uffici dell’Agenzia: «Dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, gli uffici tecnici e amministrativi hanno lavorato per dare seguito alle procedure e accompagnare le famiglie nelle diverse fasi dell’assegnazione. Oggi consegniamo i primi 14 alloggi, mentre le altre famiglie stanno completando il proprio iter».

«La consegna di queste prime case rappresenta un risultato concreto nell’attuazione del programma di risanamento dell’area di Via Rosso da Messina. La disponibilità di nuove abitazioni consente di proseguire il ricollocamento delle famiglie individuate dalla graduatoria e di avanzare nel percorso di superamento delle condizioni abitative legate alla presenza delle baraccopoli. È il risultato di un lavoro coordinato tra Amministrazione comunale, ArisMè e Struttura Commissariale, una collaborazione fondamentale per dare continuità alle procedure e alle assegnazioni», dichiara il presidente di ArisMè, Massimo Rizzo.