Sabato 21 novembre in programma la sesta e penultima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo

MESSINA – Il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026 è giunto allo snodo decisivo. Andrà in scena sabato 21 novembre, al Kartodromo di Messina, l’attesa 4H Endurance, penultimo appuntamento stagionale riservato alla specialità a squadre, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff. Una spettacolare gara della durata di quattro ore, di pura intensità e adrenalina, tra strategie e sorpassi, che promette di lasciare il pubblico col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi.

Al termine, per celebrare la festa del podio, verranno premiati i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, insieme ai riconoscimenti per pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “best quick change”. Il punteggio valido per il Campionato Endurance verrà attribuito utilizzando il simulatore SWS, calcolato per questa gara al 105%. Si infiamma la corsa al titolo nelle tre categorie.

Il programma della 4H

Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.30 sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si svolgeranno le qualifiche di 10’ per determinare la griglia della 4H Endurance. Rientro ai box, nuovo sorteggio e motori accesi per la partenza. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25’. Il tempo massimo per ogni pilota è dato dalla somma di ogni stint: 130’ (due piloti) e 100’ (tre) per la 4H Endurance. L’utilizzo del VAR, tramite le riprese video, consentirà alla direzione gara, anche in base alle segnalazioni dei giudici, di valutare nel migliore dei modi l’andamento delle varie fasi e decidere circa le eventuali penalità da comminare.

Le classifiche parziali

Nella classifica F1, dopo le cinque prove già disputate delle sette complessivamente previste (con una gara di scarto), comanda il team Gattopardo a quota 4693 punti, seguito da Kairos Team a 4420 e, più staccato, Kairos One con 3636, poi Trinacria RT (3510), Leopard (3429) e STP Racing (3110). Lo scorso 11 aprile, nella prima 4H Endurance stagionale, a spuntarla fu Pista del Sole D&S.

Nella F2 in vetta MRT Fire con 4864 punti, precedendo Meta Racing One, a 4646. Meta Racing terza con 3665, al quarto posto Kairos Ladies (3549). Nella F3 sfida tutta da vivere tra MRT Moon (4976), MRT Ice (4773) e AMR Pulse (4532). Alle loro spalle AMR Phantom (2658) e STP Rookie (2530). Dopo la 4H Endurance di sabato 21 novembre, il gran finale, al Kartodromo di Messina, avverrà con la 2H Endurance in calendario il 19 dicembre.