Ieri la scrittrice, protagonista della prima giornata del Festival dei Circoli del Cinema al Lux, ha annunciato i suoi progetti futuri nel segno della città dello Stretto

MESSINA – Un incontro affollato per raccontare il suo mondo creativo e le radici nello Stretto. La scrittrice messinese Nadia Terranova è stata la protagonista della prima giornata del Festival dei Circoli del Cinema al Lux. “Ho appena terminato un trattamento cinematografico del mio ultimo romanzo, Quello che so di te. L’ho scritto assieme a uno sceneggiatore e due attrici. E ci auguriamo che possa incontrare l’attenzione dei produttori. E Messina, la città in cui ho deciso di tornare a vivere dopo più di vent’anni a Roma, sarà al centro anche del mio prossimo romanzo, in uscita sempre per Guanda tra il 2027 e il 2028″, ha annunciato di libri come “Gli anni al contrario” e “Trema la notte”.

La scrittrice ha dialogato con Marco Olivieri, direttore artistico del Festival dei Circoli del Cinema e direttore di Tempostretto. Al centro del confronto la sensibilità e le suggestioni che hanno ispirato Nadia Terranova, in un ponte culturale tra cinema e letteratura.

In programma fino al 22 novembre, la sesta edizione del Festival è promossa dal Cineforum Orione, con il contributo di Sicilia Film Commission, in collaborazione con Ficc (Federazione italiana dei circoli del cinema) e Ficc Sicilia e con il patrocinio del Comune di Messina.

Il programma con Amelio, Quatriglio e Sardo

20 novembre

Alle 17.00, Sezione Schermi Indipendenti: proiezione di La furia (Spagna 2025, 107’) di Gemma Blasco, preceduto dal cortometraggio Fili invisibili di Fabio Schifilliti, dedicato a Graziella Recupero e Sara Campanella. Marco Olivieri dialoga con Schifilliti e con la presidente del Cedav, Centro donne antiviolenza, avvocata Maria Gianquinto. Ingresso gratuito;

Alle 20.00: consegna del premio documentari e proiezione del film vincitore: Marco Bellocchio – La porta della realtà (Italia 2026, 65’), diretto da Fabio Lovino. Ingresso gratuito.

21 novembre

Alle 10.00: Accoglienza;

Alle 10.30: Il cinema che verrà. Spazio distributori: Trent Film, Cineclub Internazionale, Exit Media, presentazione listini e proiezione rullo trailer;

Alle 12.00: Universo Club. La Nuova Legge Cinema: prospettive e incognite, intervengono Tiziana Spadaro presidente Cineclub Internazionale, Paolo Minuto presidente Cineclub Internazionale, Joao Paulo Macedo presidente IFFS. Modera Francesco Torre;

Alle 15.30, Sezione Schermi Indipendenti. Il cinema che verrà. Anteprime: proiezione di Un mondo fragile e bellissimo (Libano, USA, Germania, Arabia Saudita, Qatar 2025, 110’) di Cyril Aris. In sala Paolo Minuto, presidente del Cineclub Internazionale. Ingresso gratuito;

Alle 18.00: proiezione di Nessun dolore (Italia 2026, 96’) di Gianni Amelio alla presenza del regista, ospite d’onore e premiato alla carriera. Il regista incontrerà il pubblico dopo il film. Ingresso a pagamento;

Alle 20.30: Viaggio nella Sicilia letteraria del Novecento attraverso l’archivio di Giuseppe Quatriglio, incontro con Costanza Quatriglio e consegna del premio alla regista. Segue la proiezione di Il cassetto segreto (Italia, Svizzera 2024, 132’) di Costanza Quatriglio. Ingresso gratuito.

22 novembre

Alle 10.00: Accoglienza;

Alle 10.30: Il cinema che verrà. Distributori: No.Mad, NFilm, Cat People, presentazione listini e proiezione rullo trailer;

Alle 12.00: Universo Cineclub. Notizie dai circoli, intervengono Franco Pace del Donnafugata Film Festival, Biagio Interi del Circolo Albatros di Chiaramonte Gulfi, Pietro Barbera del Circolo del Cinema di Trapani, Francesco Torre dell’Associazione Arknoah, Elio Cassarini della Stella Maris di Gela, Tiziana Spadaro del Cineclub 262 di Modica;

Alle 16.00, Sezione Schermi Indipendenti. Il cinema che verrà. Anteprime: Alice nel paese dei coloni (Francia 2026, 105’) di Yanis Mhamdi. In sala Marco Olivieri e la palestinese Hana Barqawi, testimone diretta dell’occupazione israeliana. Ingresso gratuito.

Alle 20.30: La madre dei ragazzi, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Lucia Sardo, regia di Marcello Cappelli. Il monologo racconta la vita e la lotta di Felicia Impastato, interpretata nel film I cento passi dalla stessa Sardo. Spettacolo a pagamento.

Articoli correlati