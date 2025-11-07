 Atm. "L'autobus della linea che serve Cumia è troppo piccolo"

Atm. “L’autobus della linea che serve Cumia è troppo piccolo”

venerdì 07 Novembre 2025 - 18:49

Abbiano girato la segnalazione alla Presidente Atm, Carla Grillo.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare a nome mio e di tutte le persone che ne usufruiscono che la linea 11 atm di Cumia superiore è servita da un bus piccolo e, pertanto, ogni giorno restano a piedi persone anziane, studenti ecc. Chiedo a voi se poteste comunicarlo all’Atm, non so come funziona esattamente consigliatemi voi. Attendo riscontro, grazie mille”.

Abbiamo girato la segnalazione alla Presidente Atm, Carla Grillo. Attendiamo una sua risposta.

