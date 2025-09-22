Atm Messina mette in vendita sette autobus usati

Indagine di mercato per individuare gli operatori interessati alla procedura di alienazione

Fino a qualche anno fa i bus di seconda mano Atm li acquistava. Ora li vende. L’Azienda Trasporti ha avviato una procedura pubblica per la vendita di sette autobus urbani usati per un valore presuntivo e non vincolante fissato a 150mila euro Iva esclusa.

L’avviso, pubblicato come una manifestazione d’interesse, è finalizzato a sondare il mercato e individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. La gara sarà aggiudicata con il criterio del “massimo rialzo”. Gli operatori interessati hanno tempo fino alle ore 12 del 5 ottobre 2025 per presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma di e-procurement del Comune di Messina. L’Atm ha specificato che non verranno posti limiti al numero di operatori economici da invitare alla fase successiva.

Il parco mezzi in vendita include diversi modelli, prevalentemente Euro 5, con un chilometraggio elevato, che varia da circa 764.000 a oltre 917.000 chilometri percorsi. Nonostante l’usura, tutti gli autobus risultano essere “perfettamente marcianti”.