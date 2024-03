Atm Messina: “Nei prossimi mesi arriveremo ad avere 104 bus a emissioni zero”

L'Azienda Trasporti ha fatto il punto nel corso di un incontro con la Fiab Messina Ciclabile

“Atm è in prima linea sui temi della sostenibilità ambientale, come dimostrano tutte le scelte adottate dall’attuale dirigenza. In questo momento disponiamo di 26 bus elettrici, ma nei prossimi mesi arriveremo ad avere ben 104 autobus a emissione zero. La nostra flotta comprende inoltre 19 autobus ibridi e 93 autobus Euro VI, vale a dire a basso impatto ambientale”.

Così il presidente di Atm Messina, Giuseppe Campagna, nel corso di un incontro in sede con una delegazione di FIAB Messina Ciclabile. Durante l’incontro si è parlato del futuro del Trasporto pubblico locale e di mobilità cittadina e si sono gettate le basi per una futura collaborazione, con l’obiettivo di avviare iniziative congiunte finalizzate a promuovere i temi della mobilità dolce e sostenibile.

“Fiab Messina Ciclabile – dice il presidente Fabrizio Murè – è un’associazione che si occupa di promuovere l’utilizzo della bicicletta per la mobilità urbana, sensibilizzando sui temi della sostenibilità, sicurezza e fluidità del traffico, a vantaggio degli utenti deboli della strada. Questi temi sono in linea con l’operato di Atm, e per questo abbiamo inserito nel calendario delle nostre attività una visita nella sede dell’Azienda Trasporti di Messina, avviando anche un dialogo per future collaborazioni per l’integrazione della bicicletta con i mezzi di trasporto pubblico locale”.