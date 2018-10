Gioiosa Marea. Un progetto di ristrutturazione per la chiesa di San Nicolò

Si punta alla ristrutturazione e alla messa a nuovo della chiesa di San Nicolò di Bari, nel comune di Gioiosa Marea. Presentato presso l’assessorato regionale infrastrutture e mobilità il progetto esecutivo, dal costo di 1.249.850,00 euro. Tra gli interventi previsti anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento statico della struttura.

Il progetto è stato presentato nell’ambito del bando per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per interventi di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse del Fondo per Sviluppo e Coesione. Già ottenuti tutti i pareri del caso, tra cui quello della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e della Curia Vescovile di Patti.

Previsti interventi anche per Piazza Municipio e Piazza Cavour. Un secondo progetto esecutivo, infatti, è stato presentato dal comune per un costo complessivo pari a 360.000,00 euro. Si tratta di operazioni di riqualificazione e ammodernamento che renderanno maggiormente fruibili entrambe le piazze.

“La riapertura della Chiesa di San Nicola, chiusa da troppo tempo dopo i crolli interni, è una delle priorità per Gioiosa Marea –spiega il sindaco, Ignazio Spanò- questi sono solo gli ultimi progetti in ordine di tempo che l'amministrazione ha predisposto per cercare di intercettare tutte le risorse messe a disposizione dai programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei per realizzare opere che siano di impatto per il paese”.