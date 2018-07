Ex hotel Riviera, iter a rilento. De Luca vuol vederci chiaro

L'asta è stata aggiudicata nell'agosto 2016 alla Neptunia spa. Sono trascorsi quasi due anni ma, da allora, l'iter non si è concluso. L'accordo prevedeva una permuta: l'ex hotel Riviera alla società del gruppo Franza, che in cambio dava alla Città Metropolitana i suoi uffici di via Bonino, che dovevano diventare prima una scuola poi uffici provinciali.

Il neo sindaco metropolitano Cateno De Luca ha emanato un atto di indirizzo, col quale invita il dirigente della IV direzione "Servizi tecnici generali" e la segretaria generale "a predisporre dettagliata relazione sull'iter procedimentale seguito nonché sull'attuale stato di attuazione degli adempimenti contrattuali. Il provvedimento - si legge ancora - individua gli obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilità dirigenziale e, per tale ragione, è trasmesso al nucleo di valutazione".