"Aumento dei gettoni, in tempi di crisi ci vuole sobrietà" - Tempostretto

L'intervento del portavoce del Gruppo +Europa Messina, Perticari: "Il silenzio dei politici locali su questa scelta discutibile del Consiglio comunale"

MESSINA – Sull’aumento dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali c’è una nota del portavoce del Gruppo +Europa Messina, Giulio Perticari. Si legge nel comunicato: “Il 24 ottobre il Consiglio di Messina ha approvato all’unanimità la delibera del sindaco Basile. Passeranno da circa 56 a 114 euro per poi aumentare ancora a gennaio, per un totale di 141 euro. La stampa ha evidenziato l’accaduto ma dagli esponenti politici locali c’è stato silenzio assoluto. Non desidero portare alcun attacco populista ma una riflessione su questo adeguamento, che non ha alcun riscontro proporzionato in qualsiasi altra attività pubblica e privata in città, andrebbe fatta”.

Aggiunge Perticari: “Lo dimostra anche la legittima questione sollevata dai dipendenti comunali, con stipendi mai adeguati al costo della vita, e che giustamente trasecolano di fronte al paradosso. Ai cittadini messinesi, che dovranno fare i conti con la finanziaria lacrime e sangue del governo Meloni, che raddoppia l’iva su beni di prima necessità, andrebbe mostrato rispetto. E i consiglieri avrebbero potuto dare esempio di sobrietà. Altro che nuovo che avanza, con De Luca che chiama banda bassotti tutti quanti, da destra a sinistra”.

