Autonomia differenziata, “come fa Schifani a non ribellarsi?” VIDEO

La provocazione del segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti in occasione del Camper dei diritti

MESSINA – Si conclude il Camper dei diritti promosso dalla Cgil nel segno dell’opposizione all’autonomia differenziata. “Un bambino che nasce a Messina non ha gli stessi diritti di uno nato a Milano. E l’autonomia differenziata accentuerà queste diseguaglianze. Come fa il presidente della Regione siciliana a non opporsi a questo disegno di legge?”, sottolinea il segretario generale della Cgil di Messina Pietro Patti.

Ieri un incontro con l’Istituto Basile e la dirigente scolastica Caterina Celesti. E a piazza Cairoli si è svolto un flashmob, con in più la musica allievi dell’Istituto comprensivo “Pascoli Crispi” e un intervento di Patrizia Donato, segretaria della Flc Cgil, Federazione lavoratori della conoscenza.. Di pomeriggio, invece, nell”Aula 4 del Dipartimento di Giurisprudenza di Unime, si è svolto il seminario dal titolo “Costituzione e territorio: le conseguenze dell’autonomia differenziata” con i docenti universitari Antonio Saitta (prorettore), Lidia Lo Schiavo e Guido Signorino, il segretario generale Patti e la segretaria Flc Donato.

Dopo una due giorni messinese, la carovana dei diritti continua oggi, per la tappa conclusiva, prima di lasciare la provincia messinese e proseguire verso Catania. Il camper arriva all’I.I.S.S. “Pugliatti” di Taormina dove avrà luogo un’assemblea aperta a docenti, studenti e personale Ata.

