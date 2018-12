A 18. Letojanni - Giardini a doppio senso fino al 22 dicembre

La fine dei lavori era fissata allo scorso 30 novembre ma gli interventi sulla galleria Giardini lato mare stanno richiedendo più tempo del previsto. Sull'autostrada A 18 Messina - Catania, da ormai un mese si viaggia su un pericoloso doppio senso, lungo 10 chilometri, tra Letojanni e Giardini, che lo scorso 29 novembre è costato la vita ad un 61enne messinese, Fabio Cardella (VEDI QUI).

Il termine degli interventi è stato rinviato a data da destinarsi e allora il Cas ha deciso di operare una modifica per ridurre quel lungo doppio senso a solo un chilometro, in corrispondenza della galleria Giardini. Per farlo, bisognerà risagomare il bypass realizzato a quote sfalsate tra le due carreggiate al tempo della costruzione dell'autostrada, riducendo il più possibile la pendenza per renderlo agibile ai mezzi che lo attraverseranno. Quest'azione si concluderà sabato 22 dicembre. Fino ad allora, dunque, permarrà il lungo doppio senso, poi sarà finalmente ridotto solo a un chilometro e sarà anche riaperto lo svincolo di Taormina per chi viene da Catania.