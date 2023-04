Autostrada Messina - Catania. Incidente di Giardini, muore anche 32enne - Tempostretto

Lo scorso 13 aprile era morto un 72enne mentre il 32enne era ferito grave. Purtroppo non ce l'ha fatta neanche lui

Si aggrava il bilancio dell’incidente del 13 aprile, sull’autostrada Messina – Catania, all’altezza di Giardini Naxos.

Tredici giorni fa aveva perso la vita il 72enne Giuseppe Ieni, mentre il 32enne Federico Lisitano era rimasto ferito in modo grave ed era stato ricoverato prima all’ospedale di Taormina e poi al Cannizzaro di Catania.

I due messinesi erano a bordo di un furgone Opel Combo, in direzione Messina, al km 42, a 700 metri dall’uscita di Giardini Naxos, ed erano andati a finire contro il rimorchio di un tir.

Dopo giorni di lotta per la vita, anche il 32enne non ce l’ha fatta. L’autista del tir, un 36enne di Acireale, è indagato per omicidio stradale.