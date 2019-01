Lavori sul verde da Tremestieri a Barcellona e in gallerie da S. Agata a Tusa

MESSINA - Proseguono le manutenzioni del verde - già in corso d’opera - nella tratta tra la tangenziale di Messina e Barcellona, inclusi gli svincoli di Tremestieri, Gazzi, Messina Centro, Messina Boccetta, in entrambe le direzioni di marcia. La conclusione è programmata per fine febbraio 2019. Le ditte esecutrici sono la La Rocca Multiservizi di Enna per la tangenziale e la Green & House di Caltanissetta per la tratta da Villafranca a Barcellona.

Sono in corso di esecuzione anche i lavori per ripristinare gli impianti elettrici e di illuminazione dello svincolo di Santo Stefano Camastra e pertinenze, nonché delle gallerie tra Sant'Agata Militello e Tusa, posizionate in entrambe le direzioni di marcia. L’insieme degli interventi – che si concluderanno a metà maggio 2019 - saranno eseguiti, in corso di traffico ed in orario diurno, lungo le carreggiate, le corsie di accelerazione e decelerazione dell'area dello svincolo di Santo Stefano Camastra (per circa 4 km), ed all’interno delle gallerie tra Sant'Agata Militello e Tusa (posizionate in entrambe le direzioni di marcia). Per eseguire i lavori sarà necessario parzializzare di volta in volta i luoghi in cui opererà il cantiere.