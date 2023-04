"Avventura in cineteca" con alunni della Primaria promosso dal Cineforum Orione - Tempostretto

L'iniziativa prevede anche un laboratorio di videomaking e visite guidate in cabina di proiezione

MESSINA – E’ incorso di svolgimento a Messina il progetto “Avventure in cineteca”, realizzato dall’associazione culturale Cineforum Orione in partenariato con l’Istituto comprensivo San Francesco di Paola nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del merito. L’iniziativa propone un percorso teorico-pratico nella Storia e nelle storie del cinema, attraverso un viaggio esplorativo tra le tecniche e i protagonisti della settima arte, con particolare attenzione al linguaggio cinematografico e un focus dedicato ai principali strumenti del pre-cinema.

Pensato per gli studenti e i docenti della scuola primaria, il progetto prevede lo svolgimento di laboratori pratici dedicati alla costruzione di strumenti ottici e alla riproduzione delle immagini in pellicola, visioni guidate in sala cinematografica di sequenze tratte da film che hanno segnato le principali tappe della storia del cinema e la riproduzione di un set cinematografico che permetterà di effettuare il remake di una sequenza cult della storia del cinema mondiale.

“La magia del cinema restituita ai bambini, nativi digitali”

Un appuntamento particolarmente importante è previsto la mattina di venerdì 14 aprile, nel corso del quale gli allievi delle classi quarte dell’Istituto comprensivo San Francesco di Paola saranno al Cinema Lux per assistere alla proiezione del film “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” e di alcuni cortometraggi che hanno fatto parte del festival “Il Cineclub dei Piccoli”. Durante la mattinata, i piccoli studenti effettueranno anche delle visite guidate in cabina di proiezione e parteciperanno a un laboratorio di videomaking.

“Abbiamo voluto restituire a dei bambini nativi digitali la sorpresa e la magia del cinema di una volta tramite taumatropi, lanterne magiche e cineprese”, afferma Francesco Torre, direttore artistico del festival Il Cineclub dei Piccoli, progettista e qui anche docente, “e tutto questo è stato reso possibile grazie al patrimonio cinetecario del Cineforum Orione e alle competenze del team che ha avviato il progetto di recupero del fondo comunale Angelicus film, finalmente restituito alla cittadinanza. Un percorso didattico che nasce con l’obiettivo di sviluppare e accrescere, anche tramite esperienze ludico-didattiche, conoscenze critiche e un uso consapevole dei media, veicolando la sala cinematografica quale luogo privilegiato alla fruizione dei film, e che ci auguriamo possa essere ripetuto e offerto ad altre scolaresche della città come attività formativa della costituenda Cineteca comunale.