B Interregionale. Barcellona vince, Milazzo crolla nell’ultimo quarto

Inizia il girone di ritorno, la Basket School Messina ferma osservava un turno di riposo. Risultati e la nuova classifica

Nel campionato di Serie B Interregionale si è conclusa la sedicesima giornata coincisa con la prima del girone di ritorno. Due scontri diretti al vertice con Ragusa che piega in casa il Monopoli e la Viola Reggio Calabria che supera al PalaCalafiore il Brindisi. Tra le messinesi era ferma, per turno di riposo forzato, la Basket School Messina mentre torna alla vittoria il Barcellona Basket che fuori casa supera Mola che seguiva in classifica, sconfitta dolorosa per la Svincolati Milazzo che in casa crolla ed esce dal parquet nell’ultimo quarto quando aveva iniziato avanti per 69-56.

Barcellona comincia nel migliore dei modi il suo girone di ritorno. A Mola di Bari, i giallorossi conducono praticamente per tutta la durata del match. Positivo l’esordio del playmaker Giorgio Galipò. Barcellona gioca una gara intensa e accorta, andando all’intervallo lungo sul +9 (34-43). Nel terzo quarto, autentico spartiacque del match, il vantaggio sale a +15 (45-60). Mola prova a ricucire, ma i siciliani amministrano e portano a casa il successo con il 69-77 finale.

A Milazzo la sfida è equilibrata e divertente, i mamertini chiudono a metà gara avanti per 48-41. Ancora sopra i venti punti nel terzo quarto di gare e gli uomini del presidente Giambò allungano in modo deciso con un parziale da 21-15 che li manda prima dell’ultimo quarto in vantaggio sul 69-56. Negli ultimi dieci minuti di spegne però la luce, solo dieci punti segnati e 28 quelli subiti dall’Academy Catanzaro che opera una miracolosa rimonta.

Risultati 16ª giornata

Virtus Kleb Ragusa – Monopoli 84-77

Castellaneta – Molfetta 90-70

Matera – Rende 86-65

Corato – Bari 89-63

Viola Reggio Calabria – Brindisi 96-77

Mola – Barcellona 69-77

Svincolati Milazzo – Academy Catanzaro 79-84

Riposava Basket School Messina

Classifica girone F

Ragusa 24

Viola Reggio Calabria 22

Matera, Brindisi, Monopoli 20

Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Molfetta, Academy Catanzaro 16

Barcellona, Castellaneta 14

Corato 12

Mola 6

Adria Bari, Rende 4