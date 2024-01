B Interregionale. Castanea strapazza la Fortitudo, Basket School espugna il PalAlberti

Orlandina, che resta prima, Castanea e Svincolati Milazzo vincono segnando 100 o più punti

Una giornata, la 19ª del girone H di Serie B Interregionale, che vede a referto tre vittorie oltre quota 100 punti ottenute da Castanea, Orlandina, Svincolati Milazzo e Sala Consilina. Mentre nelle restanti due sfide, due scontri diretti, arrivano due vittorie in trasferta per Basket School Messina e Virtus Kleb Ragusa, rispettivamente contro Barcellona e Viola Reggio Calabria con le due sconfitte che cedono la posizione che occupavano in coabitazione con la loro avversaria in questo turno.

La classifica vede l’Orlandina mantenere la vetta solitaria del girone, alle sue spalle adesso la Virtus Kleb Ragusa. La Basket School Messina è la prima delle neopromosse messinesi mentre Milazzo appaia Barcellona. Muove la classifica Castanea che arriva in doppia cifra con dieci punti. Nel prossimo turno testacoda con il fanalino di coda Fortitudo Messina che ospita la capolista Orlandina. Derby anche tra Basket School Messina che attende la Svincolati Milazzo, sfide esterne per Barcellona a Piazza Armerina e Castanea a Ragusa.

Castanea – Fortitudo Messina 101-80

Al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria la stracittadina tra Castanea e Fortitudo Messina ha premiato i gialloviola. Quintetto di coach Baldaro che parte male facendosi con i neroverdi di coach Cavalieri ancora reduci dalle emozioni della prima vittoria in campionato settimana scorsa che scappano avanti per 0-6 e allungano fino al massimo vantaggio di +11 sul 15-26. Alla prima sirena gli “ospiti” sono in vantaggio per 19-28, da Tagliano arrivano 11 punti. Nel secondo quarto si inceppa l’attacco neroverde che non va oltre i 9 punti totali nel parziale, mentre dalla parte di Castanea ne arrivano 32, di cui 12 da Ferenc, il sorpasso intorno a metà quarto con Incitti, ex della sfida, che firma il 33-32 dopo di ciò il Castanea si invola e non sarà più ripreso. Si va al riposo lungo sul +14, 51-37.

Nel secondo tempo Castanea dilaga nel terzo quarto sino al 64-44, ma caparbiamente la Fortitudo Messina ricuce, rispondendo con 30 punti nel parziale, tanto che a inizio quarto quarto si riporta praticamente in scia sul 74-72. Nel penultimo quarto i migliori realizzatori sono Incitti (14), mentre lato Fortitudo Marinelli risponde con 9. Le speranze di rimonta dei neroverdi però sono distrutte dalle due triple consecutive di Bellomo e Chakir che rimettono Castanea avanti di 8, in questa fase solo triple con Tagliano che prova a replicare con una bomba, ma subito per i gialloviola risponde Incitti con due triple consecutive. A questo punto la partita è ben indirizzata in direzione Castanea che controlla nel finale, 29 punti nell’ultimo quarto, con la Fortitudo che non ha più la forza di reagire, così nel finale Husam e Ferenc con i loro canestri superano quota cento punti di squadra fissando il punteggio finale sul 101-80.

Migliore in campo Lorenzo Incitti autore di 32 punti per Castanea, infallibile dalla lunetta e con sei triple su nove tentate a segno. Segue Sebastian Ferenc con 24 punti, anche lui come il compagno un cecchino dalla lunetta e 7/11 da due, in doppia anche Husam con 14 punti. Per la Fortitudo Messina 22 punti di Tagliano, 17 di Kader e 16 di Marinelli con anche

Barcellona 4.0 – Basket School Messina 64-73

Successo prestigioso per la Basket School che sale in quinta posizione. Yeyap segna il primo canestro. Dopo tre minuti è 0-6 con i liberi di Di Dio e l’appoggio al vetro di Yeyap. Tartamella sblocca i suoi, poi Barcellona sul 4-10 sul canestro di Tartaglia deve spendere time out. Indelicato va a segno imitato da Busco (6-12). Le difese limitano gli attacchi, Janic segna dall’angolo su assist di Busco. Più otto Messina con la tripla di Di Dio (10-18). Il primo quarto finisce con la tripla di Fernandez e il canestro da sotto di Tartaglia (al 10′ è 13-20). Alla ripresa 3-0 di break interno con Marangon e Fernadez dopo tre minuti. Gran risposta di Busco sulla linea di fondo (16-22). Tanti errori provocati dalle difese, Di Dio col classico jumper trova il massimo vantaggio del primo tempo al 15′. Barcellona risale con cinque punti di Fernandez (gioco da tre punti e rubata). Messina reagisce con la penetrazione di Sidoti e la tripla di Buldo. Lalic segna dall’arco (25-29), due liberi a segno per Vujic ed entrata vincente di Sidoti per il nuovo più otto. Il finale è tutto per Barcellona con cinque punti di Fernandez che realizza metà punti di squadra. Indelicato riporta sul -1 i suoi (32-33) ed al 20′ il finale è di 34-35 per i liberi di Di Dio e la risposta allo scadere di Cerruti.

Si riparte con i primi cinque punti di Labovic (tripla e jumper) inframezzati da due canestri di Tartamella (39-40). Messina riallunga con due jumper di Di Dio (sale a quota 15) al 24′. Locali in scia con la tripla dall’angolo del solito Fernandez. Si lotta su ogni pallone, liberi a segno per Di Dio poi tripla di Indelicato per il nuovo meno uno (45-46 al 27′). Labovic segna in pentrazione mancina poi la magia è di Indelicato che cadendo segna dall’arco di tabella (pareggio a quota 48). Sul fronte opposto tripla monumentale in transizione per Labovic salito in doppia cifra in questo quarto. Marangon segna su persa di Yeyap, Tartaglia realizza il 50-53 fianlizzando il trinagolo offensivo. Il terzo quarto si chiude sul 50-55 con il canestro in bello stile di Di Dio. In avvio di ultimo quarto si segna poco. Due tiri liberi per Cerruti e problemi di falli per Busco e Tartaglia. Drigo riporta sul 54-55 la sua squadra dopo il tecnico comminato a Leo Di Dio. Sul fronte opposto Tartaglia è freddo a cronometro fermo a 7′ dal termine. Situazione immutata con un libero per Cerruti e uno per Di Dio (su antisportivo di Tartamella, 55-58). Drigo segna tra le proteste di Messina per un piede fuori poi nuova magia di Dio (gioco da tre punti) al 36′. Il play è decisivo, tripla dall’angolo del più sei. Ancora tre liberi a segno per Sidoti in due viaggi in lunetta (58-67) rispondendo presente. Lalic prova a ragire ma l’entrata a canestro di Janic dà fiducia a Messina (60-69). Barcellona però segna solo dalla lunetta con Fernandez e il match va in ghiaccio con Di Dio e la rubata di Busco (62-73). Successo prestigioso per la Basket School che sale in quinta posizione.

Svincolati Milazzo – Bim Bum Rende 103-60

La Svincolati Milazzo disintegra Rende sul parquet del Pala Milone centrando con pieno merito la qualificazione al Play-In Silver. Tutto sin troppo facile per la banda di coach Trimboli che fa sua una gara senza storia ad eccezione di un primo quarto dove i calabresi hanno testa e giocate per poter restare in partita. Sfida però nel complesso con un solo padrone dal secondo periodo in avanti, lo scatenato quintetto mamertino, che approccia con decisione alla gara nell’intenzione di incanalare i quaranta minuti e chiudere definitivamente i giochi in ottica seconda fase. Tuttavia Rende si mostra coraggioso opponendo resistenza nel primo quarto fino a quando però non si accende la Svincolati.

Bolletta e due triple di Karavdic e Battaglia portano i mamertini sul +8 (20-12) a 3:56 dalla prima sirena. Ginefra trova il -4 per i suoi, Sindoni riallunga. Svincolati a dir poco devastante nei secondi dieci minuti. Odigie e altre due bombe, stavolta timbrate da Scredi e Battaglia, regalano ai padroni di casa il +15 che stordisce i calabresi. Rende infatti accusa il colpo consentendo ai biancoblu di dilagare con largo anticipo. Karavdic schiaccia per il +17, Scredi da oltre l’arco aumenta il divario. Sul parquet non c’è storia, i calabresi sono letteralmente in balia dell’avversario che arriva a subire un pesantissimo parziale di 25-0 a tre minuti dall’intervallo lungo. La gara smette di esistere, mamertini on fire. La Svincolati si diverte trascinata da Bolletta e Sindoni che firma il +40. La spettacolare schiacciata di Odigie caratterizza l’avvio di un ultimo quarto in totale controllo dei padroni di casa. Rende crolla sotto i colpi di Scredi e Sindoni, la Svincolati Milazzo gestisce senza patemi l’ultimo segmento conducendo in porto vittoria e qualificazione al Play-In Silver.

Orlandina – Cus Catania 100-56

È arrivata una vittoria agevole per l’Orlandina come da pronostico, paladini che hanno avuto il merito di non complicarsi la vita sottovalutando l’avversario e, soprattutto, di avere giocato una partita attenta e determinata utilizzando interamente il proprio roster. Una partita che nelle battute iniziali ha visto il Cus Catania Basket provare a giocarsi le proprie carte con grande impegno ed attenzione, sono serviti i canestri dalla lunga distanza del capitano Matteo Palermo (10 punti referto) e di Simas Jasaitis (9 punti), con l’esperienza sotto canestro di Leonardo Marini (9 punti) per dare il via alla fuga orlandina già nel primo quarto che si chiude con i padroni di casa avanti di dieci punti 26-16.

Dal secondo quarto in poi grazie alle rotazioni di coach Bolignano sono i giovani “terribili” bianco azzurri a dettare legge in campo con una prestazione corale di altissimo livello e con la possibilità di rifiatare per i vetererani. Agbortabi (15 punti e 20 di valutazione), Favali (13 punti, 7 rimbalzi e 21 di valutazione), Mascherpa (7 punti) e Mentonelli (8 punti) hanno consentito lo strappo decisivo della partita, primo tempo che si chiude con i paladini in totale controllo sul 50-32. Nel secondo tempo i tifosi orlandini hanno potuto ammirare una grandissima prova di Vittorio Moltrasio (21 punti e 29 di valutazione) che oltre a mettere a segno un 7 su 11 dalla lunga distanza ha servito assist a raffica ai suoi compagni (Douglas Marini con 8 punti e Agbortabi ringraziano ancora) e difeso fortissimo. Una prestazione maiuscola di Moltrasio che ha consentito all’Infodrive di chiudere con il punteggio rotondo di 100 a 56.

Risultati 19ª giornata

Castanea – Fortitudo Messina 101-80

Orlandina – Cus Catania 100-56

Barcellona 4.0 – Basket School Messina 64-73

Svincolati Milazzo – Bim Bum Rende 103-60

Sala Consilina – Piazza Armerina 102-67

Viola Reggio Calabria – Virtus Kleb Ragusa 82-85

Classifica girone H

Orlandina 32 punti,

Virtus Kleb Ragusa 30 punti

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 28 punti,

Sala Consilina 26 punti

Piazza Armerina, Basket School Messina 22 punti,

Barcellona, Svincolati Milazzo 20 punti,

Rende 12 punti,

Castanea 10 punti,

Cus Catania 4 punti,

Fortitudo Messina 2 punti.

