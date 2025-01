B Interregionale, Castanea supera all’overtime Barcellona

Il recupero della dodicesima giornata sorride ai gialloviola, al PalaTracuzzi stavolta fila tutto liscio

MESSINA – Castanea contro Barcellona era l’unica partita in programma in un turno infrasettimanale aggiunto dalla federazione apposta per completare il dodicesimo turno di campionato dello scorso fine novembre. La sfida in quell’occasione era stata interrotta al quarto quarto con gli ospiti avanti di sette punti a pochi minuti dalla fine. Il giudice sportivo ha decretato successivamente che la partita fosse rigiocata per intero è così è stato.

Stavolta la pioggia e le infiltrazioni dal tetto assenti non hanno influenzato la gara che è stata molto equilibrata, facendo registrare 18 cambi di vantaggio con le squadre in equilibrio a rincorrersi ben oltre i quaranta minuti e terminando la sfida all’overtime supplementare con Castanea a imporsi per 108 a 102. La formazione di coach Claudio Cavalieri era stata brava a reagire a quello che è stato il massimo vantaggio dell’intero match in favore di Barcellona sul 26-37 di metà secondo quarto. Gialloviola che hanno perso anche il capitano Bellomo, cacciato dal campo per proteste contro gli arbitri, circa a metà match. I longanese di coach Cova, da poco arrivato sulla panchina di Barcellona, sono partiti bene e sono rimasti in partita fino alla fine, soltanto nell’overtime infatti hanno accusato il massimo svantaggio poi costato la sconfitta a circa 90 secondi dalla fine (103-95).

La classifica si aggiorna dunque anche se ci sono ancora due partite da recuperare che coinvolgeranno ancora Barcellona, che ospiterà l’Antoniana, e Castanea, che deve recuperare un’ulteriore sfida contro Angri. Nel frattempo i gialloviola salgono a quota 12 punti vicini all’ultimo posto per il Play-in Gold, ma c’è tanta concorrenza. Barcellona non aggiunge punti e resta pericolosamente ultimo a quota 6 punti, la salvezza diretta senza passare dal play-in out dista otto punti.

Castanea – Barcellona 4.0 108-102

Ottimo avvio di Barcellona che non tanto nel primo quarto, vinto 17-23, ma ad inizio secondo sembra prendere il largo portandosi sul punteggio di 26-37, a questo punto però arriva la reazione furiosa di Castanea che rientra in partita e sorpassa addirittura prima dell’intervallo lungo. Contro parziale di 22-8 con 11 punti di Cassano nel secondo quarto particolarmente ispirato.

La partita proseguirà punto a punto con le due squadre a equivalersi in campo. Uscito Bellomo per proteste verso il duo arbitrale, Castanea non si scompone e guidata da un sempre più fondamentale Angarica (saranno 25 a fine partita per lui con 13 rimbalzi) si trascina all’overtime, suoi i due liberi che valgono il 93 pari a 14″ dalla sirena. Migliore realizzatore dall’altra parte Bartolozzi con 27 punti e 10 rimbalzi, ma costretto ad assistere all’over time dalla panchina per aver raggiunto i cinque falli. Negli ultimi cinque minuti l’equilibrio si rompe con Castanea che finalmente allunga prendendo qualche punto in più di vantaggio e chiude in proprio favore la sfida.

Tabellino

Parziali: 17-23, 31-22 (48-45), 20-26 (68-71), 25-22 (93-93), 15-9 (108-102).

Arbitri: Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi & Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi.

Castanea: Cassano 19, Bellomo 3, Valente 13, Roberto 17, Boccasavia 14, Natalini ne, Giovani 0, Libro ne, Lazzaroti ne, Vona 9, Mulevicius 8, Angarica 25.

Allenatore: Claudio Cavalieri.

Barcellona 4.0: Tyrtyshnik 13, Lopukhov 18, Zacchigna 8, Indelicato 14, Peral Solana ne, Epifani 0, Frizzarin 5, Scortica 10, Marangon 7, Manfré ne, Palermo ne, Bartolozzi 27.

Allenatore: Stefano Cova.

Classifica Serie B Interregionale Division H

Redel Reggio Calabria 32 punti

Angri* 26 punti

Svincolati Milazzo 24 punti

Piazza Armerina 22 punti,

Basket School Messina 20 punti

Marigliano 14 punti

Castanea Basket*, Academy Catanzaro, Virtus Matera 12 punti

Rende, Antoniana* 10 punti

Barcellona 4.0* 6 punti

*partita in meno