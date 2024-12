B Interregionale. Svincolati Milazzo non si ferma più, vince Basket School Messina

Per Castanea, nel derby con i mamertini, e Barcellona arrivano due pesanti sconfitte da cento punti nel turno infrasettimanale della 14ª giornata

Nel quattordicesimo turno, infrasettimanale, di Serie B Interregionale arrivano due sconfitte che una squadra di basket non vorrebbe mai subire. Sia Barcellona, in trasferta contro Piazza Armerina, che Castanea, in casa del Milazzo, subisco 100 punti tondi. Per la Svincolati Milazzo si tratta dell’ennesima prova di forza e maturità degli uomini di coach Priulla che dopo quello di qualche giorno fa contro la Basket School Messina fa suo il derby contro i gialloviola mantenendosi nella scia dell’imbattuta Reggio Calabria, che ha superato in casa, rimontando dopo il primo quarto, Rende in casa.

Gli scolari nuovamente di scena al PalaTracuzzi si rimettono subito in marcia e, con una splendida prova di orgoglio e carattere, superano 68-50 l’Academy Catanzaro. Decisiva la prestazione difensiva fornita nei secondi venti minuti, con i giallorossi di Pippo Sidoti che lasciano appena 18 punti ai calabresi, ritrovando quella solidità che gioco forza era venuta meno nella sfida contro i mamertini di domenica sera. Numeri non eccezionali in attacco con Tartaglia migliore realizzatore dell’incontro con 13 punti come capitan Di Dio.

La classifica vede Reggio Calabria, Milazzo e Basket School continuare la loro corsa in vetta alla classifica, Angri tra le prime disputerà oggi, giovedì 12 dicembre, l’incontro valido per questo turno. Castanea e Barcellona restano al momento in zona playout. Prossimo turno due testacoda: i gialloviola ospiteranno Reggio Calabria, sabato sera, mentre i longanesi aspettano al PalAlberti Angri. Basket School farà visita a Matera, mentre Milazzo giocherà sul parquet dell’Academy Catanzaro. Stabilita infine la data del recupero tra Castanea e Barcellona, in programma mercoledì 8 gennaio 2025.

Svincolati Milazzo – Castanea 100-72

La Svincolati parte forte e trascinata dalle realizzazioni del trio Rimsa-Scredi-Quarta va sul +8 dopo i primi tre minuti di gioco. Gli ospiti non trovano la via del canestro e Milazzo ne approfitta, Lalic scalda la mano, Rimsa domina sotto il canestro non disdegnando le conclusioni da oltre l’arco e così la Svincolati tocca il +14 a 4’00 dalla prima sirena, 16-2. Vona prova scuotere i suoi ma due bombe di Giambò intervallate da un canestro di Lalic fiondano Milazzo sul +19 al termine del primo quarto (26-7). Roberto per i gialloviola apre il secondo periodo con una tripla ma Milazzo risponde prontamente. Scredi con un gioco da tre punti ed un canestro da oltre l’arco di Rimsa lanciano i padroni di casa sul +24 a 6’40 dal riposo lungo. Castanea ci prova ma i milazzesi spingono sull’acceleratore e dopo la bomba di Malual il tabellone segna il +28. Gli ospiti accusano il colpo, Angarica tenta di ridurre il gap ma il buon impatto con la gara di Giannullo e la tripla di Lalic allo scadere confermano i biancoblù avanti e sul +24, punteggio 56-32.

Al rientro la musica non cambia, il duo Rimsa-Quarta colpisce ancora e Castanea affonda sul – 33 a metà frazione sul 70-37. La formazione di coach Cavalieri ha una reazione di orgoglio e piazza un parziale di 12-2 accorciando così sul – 21 a 1’40 dalla terza sirena. Nei secondi finali del quarto giunge poi la nuova realizzazione dalla distanza di Giambò che fissa il punteggio sul 77-53 prima degli ultimi dieci minuti di gioco. Ultimo periodo con Bolletta e compagni in totale controllo, gloria anche per il giovanissimo Giunta (classe 2009) che nei secondi finali va a referto realizzando la bomba che fa toccare quota cento ai padroni di casa, risultato finale 100-72.

Basket School Messina – Academy Catanzaro 68-50

Quintetto collaudato per Pippo Sidoti con Busco, Di Dio, Tartaglia, Diakhate e Yeyap e il primo canestro della serata lo firma Diakhate con una tripla dopo due minuti di gioco. Agbortabi e Tamulevicius ribaltano il punteggio, Busco risponde dall’arco e poi serve uno splendido alley-oop a Yeyap, costretto poco dopo (sul 9-9) a lasciare il campo dopo aver commesso il terzo fallo personale. Tartaglia e Di Dio firmano il 15-12 messinese quando si è già entrati nell’ultimo minuto del quarto. Annese pareggia da tre e Di Dio realizza l’ultimo canestro del quarto per il 17-15. Subito un botta e risposta Tamulevicius-Tartaglia, prima di una nuova tripla di Annese e dei canestri di Procopio e Carpanzano che regalano il massimo vantaggio all’Academy Catanzaro sul 19-26. L’attacco della Basket School sembra non funzionare, ma Busco interrompe il break di 2-11 e poi accorcia Guduric con una preziosa tripla. Annese segna ancora dalla lunga distanza e Di Dio riduce il distacco a -1 (28-29) con due canestri in fotocopia. Dentro Mollica per Tartaglia gravato di due falli. Busco fa la voce grossa in difesa con una super stoppata e poi offre a Guduric l’assist del sorpasso. Ancora Di Dio con il solito palleggio, arresto e tiro per il 32-29, mentre Catanzaro segna solo da tre (stavolta timbra Sabbatino). Sulla sirena Di Dio realizza il tredicesimo punto personale e fa 34-32.

La tripla di Mollica dopo due minuti senza canestri e il 2/2 di Miaffo aprono il terzo quarto (39-32). Terzo fallo di Guduric e poi due infrazioni consecutive di Busco che sale a quattro falli. Dentro Incremona, Catanzaro trova quattro punti con Procopio (primo canestro dal campo dopo quasi cinque minuti) e Tamulevicius e accorcia sul 39-36. Tornano Yeyap e Diakhate e i due sono subito incisivi, realizzando sette punti che, uniti alla tripla di Incremona, valgono il 49-38. Annese fa 4/4 da tre e l’ultimo parziale si chiude sul 49-41. C’è anche Tartaglia sul parquet in avvio di ultimo quarto, aperto dal canestro di Diakhate (51-41). Quarto fallo di Yeyap che concede anche il gioco da tre punti ad Agbortabi (51-44). Torna Busco e Tartaglia realizza un gran canestro al termine di una splendida circolazione di palla. Un altro alley-oop di Di Dio per Yeyap e il 4/4 ai liberi di Tartaglia valgono l’allungo decisivo sul 59-44 a 4’56” dalla sirena. Yeyap spende il quinto fallo e Sabbatino accorcia, ma Diakhate chiude virtualmente il conto a 2’10” con la tripla del 62-46. Segna anche Guduric dalla media, Tartaglia certifica l’ottimo ultimo parziale personale e ancora Guduric inchioda in contropiede la schiacciata del 68-48. Ultimo canestro della gara realizzato dal catanzarese Fomba.

Piazza Armerina – Barcellona 4.0 100-75

Partita in cui le difese escono malconce quella del PalaFerraro di Piazza Armerina. Nei primi due quarti i padroni di casa arrivano per ben due volte a quota 30 punti con Barcellona che comunque va a segno ma all’intervallo lungo è sotto per 63-43. Partita in salita per gli uomini di coach Biondo che toccano il massimo svantaggio nel terzo quarto (+30) chiuso dai locali in abbondante vantaggio sull’84-57. Solo gli ultimi dieci minuti sorridono nel punteggio a Barcellona che vince il parziale 16-18 ma Piazza Armerina era in gestione e si toglie lo sfizio di arrivare alla terza cifra. Miglior marcatore della gara Laganà, tra le file dei locali, con 26. Per gli ospiti il migliore a quota 23 punti è Frizzarin, in doppia cifra per i longanesi anche Lopukhov (16) per lui doppia doppia con 11 rimbalzi, Bartolozzi (15) e Tyrtyshnik con 11.

Risultati 14ª giornata

Antoniana – Matera 82-68

Piazza Armerina – Barcellona 4.0 100-75

Reggio Calabria – Rende 84-73

Basket School Messina – Academy Catanzaro 68-50

Svincolati Milazzo – Castanea 100-72

Angri – Marigliano (in programma oggi 20:30)

Classifica girone H

Redel Reggio Calabria 28 punti

Svincolati Milazzo 22 punti

Angri 20 punti

Basket School Messina 16 punti

Piazza Armerina* 14 punti

Antoniana, Marigliano, Castanea Basket*, Virtus Matera 10 punti

Academy Catanzaro*, Rende 8 punti

Barcellona 4.0* 6 punti

*una partita in meno

