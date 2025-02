B Interregionale, i calendari della seconda fase “PlayIn Gold”

Gli appuntamenti di Basket School Messina e Svincolati Milazzo che lotteranno per un posto ai playoff

Il campionato di Serie B Interregionale di basket arriva alla seconda fase. Le quattro messinesi che erano state inserite nel girone H sono state divise dopo la prima fase: Svincolati Milazzo e Basket School giocheranno il PlayIn Gold, Castanea e Barcellona il PlayIn Out. Svelato il calendario che vedrà le prime sei della Division H unirsi alle prime sei della Division G, delle dodici squadre solo le prime otto giocheranno i playoff mentre le ultime quattro termineranno la stagione avendo comunque ottenuto la salvezza.

Dall’altra parte le ultime sei dei due gironi in questione affronteranno il PlayIn Out, Castanea e Barcellona sono in attesa del calendario ma sono certe che non affronteranno il Taranto che ha rinunciato ritirandosi dal campionato. Per ovviare a questo squilibrio i punti delle squadre che i tarantini hanno già affrontato rimarranno, mentre alle squadre che avrebbero dovuto sfidarli sarà assegnato il punteggio di 20-0 a tavolino. Ancora non svelati i calendari del PlayIn Out che vedrà retrocedere direttamente solo l’ultima squadra, il Taranto. Saranno salve direttamente le prime tre, mentre le altre squadre affronteranno gli spareggi per non retrocedere.

Gli appuntamenti della Basket School Messina

Inizio in trasferta per gli scolari contro la Basket Monopli il 16 febbraio, il 23 febbraio poi la prima in casa della seconda fase contro la Scandone Avellino, alla terza il 2 marzo trasferta a Molfetta e la settimana successiva, 9 marzo, ritorno al PalaTracuzzi ospitando Brindisi. Segue la trasferta ad Adria in quel di Bari il 12 marzo nel turno infrasettimanale che chiude il girone d’andata a Messina il 16 marzo contro Lions Bisceglie. Il girone di ritorno vedrà Basket School Messina aprire in casa il 23 marzo e ancora giocare al PalaTracuzzi il 6 e il 16 aprile rispettivamente contro Monopoli, Molfetta e Adria, quest’ultimo infrasettimanale. In trasferta invece il 30 marzo ad Avellino, contro la Scandone, sabato 12 aprile contro Dinami Brindisi per chiudere il 27 aprile a Bisceglie.

Il calendario della Svincolati Milazzo

Mamertini che iniziano lontano da casa domenica 16 febbraio contro Lions Bisceglie, la settimana successiva 23 febbraio ospitano al PalaMilone l’Adria Bari. Nuova trasferta contro la Dinamo Brindisi sabato 1 marzo, poi nuovamente all’ombra del Capo contro Molfetta il 9 marzo. Appuntamento infrasettimanale giovedì 13 marzo ad Avellino contro la Scandone per chiudere l’andata in casa contro il Monopoli domenica 16 marzo. Nel girone di ritorno si gioca a campi invertiti, a Milazzo in casa il 23 marzo contro Lions Bisceglie, 6 aprile contro Dinamo Brindisi e mercoledì 16 aprile contro Scandone Avellino, Svincolati in trasferta invece a Bari contro l’Adria il 30 marzo, a Molfetta il 13 aprile e, nell’ultima della seconda fase, a Monopoli il 27 aprile.

La classifica PlayIn Gold

Viola Reggio Calabria, Svincolati Milazzo, Monopoli 14

Avellino 12

Piazza Armerina, Brindisi, Molfetta 10

Angri, Basket School, Bisceglie 8

Matera, Bari 6