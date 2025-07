B Interregionale, il girone F con le messinesi gestito dal Cr Sicilia

Lo scorso anno la gestione ai comitati campano e pugliese, nella prossima stagione la prima fase sarà responsabilità del comitato siciliano

Il Comitato Regionale FIP Sicilia sarà responsabile dell’organizzazione del Girone F di Serie B Interregionale. Dopo l’esperienza del 2023-’24, il consiglio federale ha deciso di rinnovare la fiducia nei confronti della Sicilia. Nel Girone F, parte della Conference Sud, sono inserite 15 squadre: le siciliane Svincolati Milazzo, Basket School Messina, Virtus Ragusa e Barcellona Basket; le calabresi Viola Reggio Calabria, Basket Academy Catanzaro e Bim Bum Rende; la lucana Virtus Matera; le pugliesi Action Now! Monopoli, Basket Corato, Dinamo Brindisi, Adria Bari, Mola New Basket, Virtus Molfetta e Valentino Basket Castellaneta.

La formula del campionato

La formula (cfr. DOA, pp. 18-21) prevede la disputa di un girone all’italiana: ogni squadra disputa gare di andata e ritorno all’interno della propria division, per un totale di 28 partite. Le prime otto squadre classificate parteciperanno ai play-off a incrocio con le prime otto del Girone E, con ottavi, quarti, semifinali e finali al meglio delle tre gare. La vincente del tabellone sarà promossa in Serie B Nazionale; la perdente disputerà uno spareggio contro le perdenti degli altri due tabelloni, al termine del quale solo un’altra squadra sarà promossa in B Nazionale. Anche i play-out saranno a incrocio tra i due gironi (con le 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate) e quattro squadre retrocederanno al termine dell’unico turno.

Correnti: “Grande opportunità”

«Ringrazio la Federazione e il consiglio federale per la fiducia nell’assegnazione al Comitato Regionale Sicilia della gestione del Girone F, Conference Sud, della Serie B Interregionale» afferma la presidente Cristina Correnti. «Sarà una grande opportunità per il nostro movimento che conta su quattro partecipanti sulle quindici società del girone».