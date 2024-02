B Interregionale. Termina la stagione regolare, gli ultimi derby a Basket School e Orlandina

Tra due settimane si riprende con la seconda fase che assegna posti ai playoff e deciderà chi sarà retrocessa

Nella ventiduesima e ultima giornata della stagione regolare di Serie B Interregionale non ci sono state sorprese per quanto riguarda i piazzamenti finali nel girone H. Era già stabilita la griglia che vede l’Orlandina e Reggio Calabria disputare il play-in Gold, mentre Basket School, Barcellona e Milazzo si giocheranno due posti per andare ai playoff al play-in Silver. Lotteranno per non retrocedere invece Castanea e Fortitudo Messina.

Unica sorpresa di giornata può essere considerata la sconfitta degli Svincolati Milazzo in casa del Cus Catania che non ha brillato in questa B Interregionale. Conferma di essere la migliore cittadina e la migliore tra le neopromosse la Basket School Messina che supera Castanea nel derby. Altro derby sulla costa tirrenica tra Orlandina e Barcellona con i paladini che hanno ottenuto la vittoria e confermato il primo posto in classifica. Chiude con una sconfitta, la ventunesima della stagione, la Fortitudo Messina in casa contro la più quotata Sala Consilina.

La seconda fase avrà inizio il 3 marzo. Una settimana di riposo e in questo tempo saranno stilati anche i calendari. Le squadre si portano dietro i punti fatti conteggiati dalla classifica avulsa degli scontri diretti con le altre compagini che insieme a loro si ritrovano nel girone (Play-in Gold, Silver o playout). Da questi nuovi gironi che vedranno ognuno 8 squadre provenire quattro dal girone H e quattro dal girone G pugliese-campano, ci saranno in palio 8 posti per i playoff promozione, le prime sei del play-in gold e le prime due del play-in silver, mentre due retrocessioni dirette per le ultime due del playout e la terzultima che giocherà uno spareggio per salvarsi contro la terzultima di un altro girone.

Basket School Messina – Castanea 66-53

Dopo un primo quarto in parità con Castanea, priva di Ferenc squalificato, che chiude di poco avanti sul 13-15, gli scolari passano a condurre all’intervallo per 34-26 e a fine terzo sono saldamente al comando per 51-36, fuori per falli nel corso del match tra i gialloviola anche Incitti ed Husam. Negli ultimi minuti controllano il vantaggio, Castanea mai doma torna a vincere quantomeno l’ultimo quarto di gioco provando a rendere meno pesante la sconfitta. Girone di ritorno strepitoso per i ragazzi allenati da coach Sidoti, lo stesso ruolino della capolista Orlandina (9 vittorie in 11 partite), quella con Castanea finale è la quinta vittoria consecutiva.

Orlandina – Barcellona 73-59

Al PalaFantozzi succede tutto nel primo quarto quando l’Orlandina parte con un 20-11, poi i paladini saranno sempre in controllo pari tra le due formazioni nel secondo quarto (21-21) con Barcellona che resta indietro degli stessi nove punti pagati nella prima frazione di gioco 41-32. Arrotondano ancora un po’ i paladini nel secondo tempo, ma il grosso era già stato fatto, Barcellona prova a restare sempre in partita ma esce sconfitta in quest’ultima partita della stagione regolare e andrà a giocarsi le sue chance nel Play-In Silver.

Fortitudo Messina – Sala Consilina 64-80

La Fortitudo Messina chiude la stagione regolare con la sconfitta interna contro Sala Consilina, terza forza del campionato di Serie B interregionale che passa al Polivalente per 80-64. Neroverdi in partita nel primo quarto in cui Sala Consilina è avanti per 22-24, nel secondo break immediato di 0-13 per gli ospiti ma reagiscono i ragazzi di coach Cavalieri con un controbreak di 10-0, allungano però di nuovo i campani in modo deciso e le squadre vanno al riposo sul 36-44. Nel secondo tempo Sala Consilina gestisce il vantaggio arrivando a chiudere sul +16, 64-80.

In luce tra i neroverdi Tagliano in doppia cifra con 17 punti e Simone Cavalieri (14), mentre Kader eguaglia il suo massimo stagionale catturando 14 rimbalzi. Per la Fortitudo adesso si aprono le porte della poule salvezza contro le quattro formazioni del girone campano-pugliese: già certe di esserci Mola, Bari e Brindisi, alle quali si aggiungerà una tra Benevento e Marigliano.

Cus Catania – Svincolati Milazzo 82-77

Cadono i mamertini sul campo degli etnei. Sfida che resta in equilibrio nel primo quarto con gli Svincolati che provano ad allungare all’intervallo portandosi sul 37-42, nel terzo quarto (20-20) il divario resta invariato con Milazzo che però aveva toccato il +13 sul 50-63 prima di farsi riacciuffare sulla terza sirena. Alla fine si spegne sul più bello Milazzo con il Cus Catania che invece chiude alla grande mettendo a segno 25 punti nell’ultimo quarto, solo 14 per la Svincolati. In questo modo gli etnei dal 65 pari ottengono il sorpasso e ci restano negli ultimi sei minuti conquistando la terza vittoria della loro stagione regolare.

Risultati 22ª giornata

Basket School Messina – Castanea 66-53

Orlandina – Barcellona 73-59

Fortitudo Messina – Sala Consilina 64-80

Cus Catania – Svincolati Milazzo 82-77

Rende – Virtus Kleb Ragusa 67-106

Piazza Armerina – Viola Reggio Calabria 68-76

Classifica girone H

Orlandina 36 punti, (Play-in Gold)

Virtus Kleb Ragusa 34 punti (Play-in Gold)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Sala Consilina 32 punti (Play-in Gold)

Basket School Messina 28 punti (Play-in Silver)

Piazza Armerina 24 punti, (Play-in Silver)

Barcellona, Svincolati Milazzo 22 punti, (Play-in Silver)

Rende 14 punti, (PlayOut)

Castanea 12 punti, (Play-in Silver)

Cus Catania 6 punti, (Play-in Silver)

Fortitudo Messina 2 punti (Play-in Silver)