B Interregionale. Vincono Messina e Barcellona, longanesi in testa al girone

Le due giallorosse vincono davanti al proprio pubblico, cade Milazzo che affrontava in trasferta la Virtus Kleb Ragusa in questa 7ª giornata

La Via Lattea Messina Basket School centra la terza vittoria consecutiva, superando Sora per 88-77 al PalaTracuzzi. Quinto successo stagionale per i ragazzi di Pippo Sidoti, arrivato grazie a una prova corale, con cinque uomini in doppia cifra e una distribuzione delle responsabilità offensive che testimonia la crescita del gruppo. Decisivo il secondo quarto, nel quale i peloritani ribaltano l’inerzia della gara trascinati da Maiorana, e poi il nuovo allungo nel terzo periodo, firmato soprattutto da Beltadze. Il georgiano e Gojkovic chiudono da migliori realizzatori di squadra con 15 punti a testa, mentre Maiorana ne aggiunge 14 prima di lasciare il parquet nel finale per un problema alla caviglia. Doppia cifra anche per Labovic e Samardzic, entrambi a quota 10. Per Gojkovic anche 13 rimbalzi.

Lato tirrenico si registra la vittoria del Barcellona Basket che si porta in testa alla classifica grazie alla sesta vittoria in sette gare ed è al comando del girone F in solitaria. Sconfitta invece Milazzo che cade sul campo della Virtus Kleb Ragusa in una sfida condizionata da un pesante parziale negativo iniziale. La classifica resta compatta nelle prime posizioni, mentre si delinea una tendenza con quattro squadre, in particolare Rende ancora a zero punti, che restano pericolosamente sul fondo.

Basket School Messina – Sora 88-77

L’avvio è equilibrato, con Sora che prova subito a sfruttare le buone percentuali dall’arco e trova in Zorat un terminale particolarmente efficace. Gli ospiti si affidano anche alla difesa a zona, mettendo inizialmente in difficoltà l’attacco messinese. Paglia firma due triple, mentre Keita con 6 punti, Dancetovic e Marinelli tengono la squadra in scia. Il primo quarto si chiude sul 20-22, con i laziali già a segno con quattro triple su sei tentativi, contro lo 0/6 dei padroni di casa che però sono già andati dieci volte in lunetta.

La svolta arriva nel secondo periodo. Dopo la quinta bomba ospite, ancora con Callara, La Via Lattea Messina cambia marcia: Gojkovic muove il punteggio dalla lunetta, poi Maiorana si prende la scena con cinque punti consecutivi per il primo sorpasso (26-25). La tripla di Dancetovic e un’altra conclusione del numero 0 alimentano il break, completato ancora da Samardzic e dal solito Maiorana (38-30 a 2’38” dalla sirena). La bomba del play vale il +11, poi il suo assist per Beltadze porta il vantaggio fino al +13 (43-30) quando si entra nell’ultimo minuto del primo tempo. Un parziale di 23-5 interrotto soltanto nel finale da Callara, Zorat e De Pippo, che consentono a Sora di limitare il passivo sul 45-36 all’intervallo. 12 i punti realizzati da Maiorana in questo secondo parziale.

Al rientro dagli spogliatoi Sora prova a ricucire, affidandosi ancora alle triple di Paglia e Callara, ma Gojkovic è efficace a rimbalzo offensivo e Beltadze comincia a imporre la propria fisicità. Sul 51-47, dopo l’ennesima tripla di Callara, Il georgiano firma dieci punti consecutivi, compresa la schiacciata del 59-49. Tripla di Zorat, gioco da tre punti di Sollitto e ospiti sul -4 a 4’30” dalla sirena, ma la risposta messinese è immediata: Gojkovic, ancora Beltadze (12 nel quarto), Dancetovic e Marinelli ricostruiscono il margine per il 67-57 degli ultimi 100”. Accorcia Callara e bomba di Samardzic che fissa il 70-59 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto La Via Lattea Messina Basket School amministra il vantaggio senza rinunciare ad accelerare. La schiacciata di Gojkovic e il gioco da tre punti di Labovic, autore di una giocata di grande qualità, spingono i giallorossi sul 78-64. Il centro serbo continua a farsi sentire sotto canestro, mentre Sora prova a darsi un’ultima opportunità con il 3/4 dalla lunetta di De Pippo e la tripla di Gerlero. Ma ancora Gojkovic firma l’86-72 a 2’35″ dalla fine, mettendo in sicurezza il risultato. Nel finale, però, c’è apprensione per Maiorana, costretto a lasciare il campo dolorante alla caviglia. La tripla di Gerlero non cambia l’esito della sfida: Labovic dalla lunetta e Callara fissano il tabellino finale sull’88-77.

Virtus Kleb Ragusa – Svincolati Milazzo 98-65

Si interrompe sul parquet del Pala Padua la striscia positiva della Svincolati Milazzo. Ragusa parte forte con un 12-0 immediato firmato dalle triple di Lanzi e da Vijber. Milazzo sblocca il tabellone solo dopo 4′, ma viene subito ricacciata indietro (17-4). I padroni di casa restano avanti, mentre la Svincolati Milazzo, guidata da coach Priulla, prova a scuotersi con le giocate di Simonis, Paoli e Barbera, riducendo lo scarto sul 28-21 al termine della prima frazione. In avvio del secondo periodo la Svincolati incassa un brutto colpo: Paoli è costretto ad uscire per infortunio, lasciando i suoi privi di una pedina fondamentale. Milazzo trova comunque il -5 con Letizia, a seguire Simonis e Spada realizzano e provano a tenere in scia i mamertini. Ma Ragusa risponde colpo su colpo, una tripla di Fabi, le giocate di Lanzi, permettono ai padroni di casa di chiudere sul +12 al giungere del riposo lungo, 54-42.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus spinge per mettere al sicuro il risultato. Le triple in serie di Orrego, Fabi e Vijber scavano il solco decisivo +18 , Bolletta e compagni accusano il colpo mentre Ragusa si fa valere ripetutamente a rimbalzo. Lanzi insacca la sua sesta tripla della serata ed i locali allungano ancora. Al termine del terzo quarto il punteggio è 77-54. L’ultima frazione scorre con Ragusa in controllo della gara, che sulla sirena finale registra il successo degli iblei sul punteggio finale di 98-65.

Barcellona – Matese 67-46

Una vittoria netta, costruita con una difesa impeccabile e un secondo tempo senza storia. Barcellona supera Matese per 67-46 al PalAlberti e conquista il primato solitario, al termine di una settimana complicata da acciacchi e stati influenzali che hanno condizionato la preparazione. I giallorossi concedono agli ospiti soltanto il primo quarto, prima di prendere progressivamente il controllo della gara e allargare il divario. Prima della palla a due, il saluto del pubblico a due ex protagonisti in epoche diverse della storia cestistica barcellonese: Michael Teghini e Giovanni Cessel.

Risultati e classifica Serie B Interregionale

Gela – Angri 89-77

Basket School Messina – Sora 88-77

Barcellona – Matese 67-46

Virtus Kleb Ragusa – Svincolati Milazzo 98-65

Rende – Termoli 67-93

Academy Catanzaro – Benevento 74-52

Marigliano – Sarno 70-66

Barcellona 12

Sarno, Catanzaro, Messina, Gela 10

Benevento, Milazzo 8

Termoli, Angri, Ragusa 6

Sora, Marigliano, Matese 4

Rende 0

