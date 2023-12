Babbo Natale dell'Avis di Falcone tra i bambini ricoverati al Policlinico - Tempostretto

Nel reparto di Neupsichiatria a Messina

MESSINA – Momenti di festa ieri al reparto di Neuropsichiatria del Policlinico Universitario di Messina. Ad entrare in corsia tanti Babbo Natale dell’Avis comunale di Falcone che hanno regalato ai bimbi ricoverati giocattoli e sorrisi. Con momenti d’intrattenimento, il presidente dell’Avis di Falcone Orazio Antonio Minutoli, il presidente dell’Associazione “Cirano” di Oliveri Antonino Torre e il presidente dell’Avis di Mistretta, Sebastiano Chiella, hanno cercato di alleviare per qualche ora la degenza dei bimbi e delle loro famiglie. Ad accoglierli in ospedale la dottoressa Marilena Briguglio a cui è stato consegnato il gagliardetto dell’ Associazione volontari italiani sangue di Falcone e di Mistretta.

Erano presenti Nino Di Blasi, consigliere Avis provinciale di Messina, Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali e referente comunicazione istituzionale Avis Falcone, e le volontarie e i volontari Febronia Micari, Carmen Minutoli, Rosaria Di Pietro, Alida Iudicello, Beatrice Ricciardo, Salvuccia Saporito, Vittoria Cardile, Giusy Pellegrino, Nino Micari, Marco Crisafulli e Luca Torre.