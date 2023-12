Visita nelle corsie da parte di presidente e consiglieri

MESSINA – VIsita nelle corsie da parte della VI Municipalità. Dopo lo stop per il Covid, per tre anni, presidente Pagano e consiglieri hanno visitato, in compagnia di Babbo Natale e altri personaggi, il reparto di Pediatria del Papardo e tutti i reparti dell’Ortopedico “Scalabrino”.

l programma della sesta Municipalità è patrocinato dal Comune e sostenuto dall’associazione Nutrimenti

