Bacino di carenaggio, l’Ente portuale contro Palumbo Spa: causa da 643mila euro ancora senza sentenza

La fotografia del contenzioso tra l'Ente autonomo portuale di Messina e la società armatrice Palumbo

MESSINA – Un debito conteso di oltre 643mila euro, un ente pubblico in liquidazione che fatica a pagare

persino lo stipendio dell’unico dipendente rimasto, e una causa civile che, tra rinvii e riunioni

di procedimenti, arriverà davanti al giudice non prima di febbraio 2027. È la fotografia, allo stato attuale, del contenzioso tra l’Ente Autonomo Portuale di Messina e la società armatrice Palumbo S.p.A., che dal 2006 gestisce il bacino di carenaggio dell’ex cantiere Smeb, nella zona Falcata del porto di Messina.

L’antefatto

L’Ente Autonomo Portuale di Messina è stato istituito con decreto della Regione siciliana n. 270 del 10 novembre 1953, con capitale sociale di 50 milioni di lire sottoscritto e versato dai soci in fase di costituzione con la seguente partecipazione: Comune di Messina 40%, Provincia (oggi Città Metropolitana) 40%, Camera di Commercio di Messina 20%.

E’ il caso di precisare che l’Ente Autonomo Portuale è stato soppresso e posto in liquidazione ai sensi della Legge n. 9 del 2015, con una procedura che è ancora in corso. L’attuale commissario liquidatore è l’avvocato Ernesto Fiorillo.

Il bacino di carenaggio

Pochi anni dopo la sua nascita l’Ente Autonomo Portuale di Messina costruisce nella zona falcata un bacino di carenaggio da 70.000 tonnellate nel quale è possibile effettuare costruzioni navali, riparazioni, trasformazioni e manutenzioni di qualsiasi tipologia. La struttura, finanziata dalla Regione siciliana, venne realizzata in forza di una convenzione stipulata con la S.M.E.B. (Società Messinese Esercizi Bacini) S.p.A. che ottenne la concessione del bacino di carenaggio e del cantiere navale ex Cassaro per svolgervi la sua

attività di impresa.

Il fallimento della S.M.E.B. nei primi anni 2000 e l’impellente necessità di difendere l’occupazione delle maestranze determinarono un corale impegno istituzionale volto a promuovere la realizzazione di un distretto della cantieristica navale in quella stessa parte della zona falcata nella quale tale attività si era svolta ad opera della S.M.E.B.

La concessione del 2006

E’ così che nasce la convenzione firmata il 1° marzo 2006 davanti al notaio Lillo Fleres. Con quell’atto, l’Ente Autonomo Portuale di Messina — all’epoca rappresentato dal commissario straordinario Carlo Mastroeni — concede alla Palumbo S.p.A., società armatrice con sede a Napoli, l’uso esclusivo di tutte le strutture che costituivano il bacino di carenaggio ex Smeb, al fine di mantenere ed esercitare un cantiere navale, che è a tutt’oggi operativo.

Il contratto aveva una durata di 20 anni e sarebbe, dunque, scaduto già lo scorso 1° marzo. Tuttavia, la Palumbo ha potuto beneficiare della proroga di 12 mesi per la durata delle concessioni demaniali marittime e portuali, stabilita dall’articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come decreto Rilancio).

L’area sulla quale l’Ente Porto aveva realizzato il suo bacino di carenaggio era di proprietà demaniale e dunque di competenza dell’Autorità Portuale (ora Autorità di Sistema Portuale).

Quest’ultima, sempre con la prospettiva di rilanciare la cantieristica navale nella zona falcata, con atto del 18 febbraio 2006 ha conferito in concessione alla Palumbo S.p.A. l’area in cui sorge il bacino di carenaggio, terreni limitrofi e altri terreni su cui sorgeva il cantiere ex Cassaro.

Il mancato pagamento e il decreto ingiuntivo



Come corrispettivo per l’utilizzo del bacino di carenaggio ex Smeb, la convenzione prevedeva che Palumbo versasse all’Ente Porto un importo annuo calcolato in percentuale sugli introiti risultanti dal bilancio consuntivo d’impresa: lo 0,50% per i primi cinque anni, l’1% per i cinque successivi e l’1,5% per gli ultimi dieci anni di esercizio.

Secondo quanto esposto dall’Ente Autonomo Portuale nel ricorso presentato nel luglio 2022, Palumbo avrebbe onorato regolarmente gli impegni assunti nei primi anni, per poi sospendere i pagamenti relativi alle annualità 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Il credito complessivo rivendicato dall’Ente, calcolato dal consulente incaricato sulla base dei bilanci depositati da Palumbo, ammonterebbe a € 643.427,81.

Sulla base di questo conteggio, il Tribunale di Messina ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1134/2022 del 30 agosto 2022, con cui ha ordinato a Palumbo S.p.A. di pagare la somma richiesta, oltre interessi e spese legali.

L’opposizione di Palumbo: chi ha diritto a incassare?

Palumbo non ci sta e, nell’ottobre 2022, propone opposizione al decreto, affidandosi agli avvocati Pietro e Carlo Carrozza. La linea difensiva della società si sviluppa su più fronti.

Il primo, e più corposo, riguarda la legittimazione a richiedere il pagamento. Secondo Palumbo, a seguito di un Accordo Negoziale Interistituzionale sottoscritto nel 2014 tra l’Ente Autonomo Portuale e l’Autorità Portuale di Messina — e alla luce di una sentenza del Tribunale di Messina del 2013, passata in giudicato, che avrebbe riconosciuto all’Autorità Portuale la competenza esclusiva sulla gestione delle aree della zona Falcata — sarebbe quest’ultima, e non più l’Ente Autonomo Portuale, il soggetto legittimato a incassare i canoni.

Su queste basi, la società chiede in via riconvenzionale anche la restituzione di quanto già versato per il 2016 (circa 38.600 euro). C’è da dire che l’avvocato Fiorillo, attuale commissario liquidatore dell’Ente Porto, ci ha dichiarato nell’ambito di una nostra intervista che l’Autorità di Sistema Portuale non gli risulta che abbia richiesto somme alla Palumbo S.p.A. per l’utilizzo del Bacino di carenaggio.

Il secondo fronte riguarda un vincolo storico-architettonico imposto dalla Soprintendenza sull’area “ex Cassaro”, che secondo Palumbo le avrebbe impedito, sin dall’origine, di realizzare pienamente il proprio progetto industriale in quella porzione di area, giustificando così una riduzione del canone dovuto e la richiesta del rimborso di quanto in eccedenza corrisposto a far data dal 2006. Su questo tema pende, dal 2020, un separato giudizio (R.G. 379/2020) davanti allo stesso Tribunale di Messina, e Palumbo chiede che il procedimento sul decreto ingiuntivo venga sospeso — o quantomeno riunito — in attesa di quella decisione.

Infine, Palumbo contesta anche il metodo di calcolo del debito, sostenendo che l’Ente Porto avrebbe erroneamente incluso nella base di calcolo anche i ricavi prodotti da lavorazioni svolte fuori dal cantiere di Messina: applicando il criterio corretto, secondo la società, l’importo dovuto scenderebbe a circa 605mila euro anziché 643mila.

La replica dell’Ente Autonomo Portuale

Nella comparsa di risposta depositata nel gennaio 2023, l’Ente — rappresentato dall’avvocato

Francesco La Valle — respinge punto per punto le tesi di Palumbo. Sostiene in particolare che l’accordo interistituzionale del 2014, non essendo mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana come previsto dallo stesso accordo, produrrebbe effetti solo tra le parti che lo hanno sottoscritto e non sarebbe opponibile a terzi come Palumbo, che dunque continuerebbe a dover versare il canone all’Ente in base alla convenzione del 2006, mai formalmente sciolta.

Quanto al vincolo della Soprintendenza, l’Ente osserva che esso riguarderebbe le aree demaniali oggetto della diversa concessione rilasciata il 18 febbraio 2006 dall’Autorità Portuale, e non le strutture del bacino di carenaggio oggetto della propria convenzione: due atti distinti, con oggetti distinti, che a suo avviso non potrebbero essere confusi.

Peraltro, secondo l’avvocato La Valle, era stata la stessa Palumbo S.p.A. a riconoscere questo aspetto in un proprio atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale. Nel documento – sostiene La Valle – la Palumbo S.p.A. conferma che i due atti erano, appunto, “distinti, stipulati con due enti differenti, ai quali vengono pagati due canoni diversi: un canone di concessione all’Autorità Portuale (per l’uso della superficie demaniale marittima e per il mantenimento su di essa del bacino di carenaggio) e un Canone di Convenzione all’Ente Autonomo Portuale (per l’uso di tutte le strutture, capannoni ed attrezzature, costituenti il bacino di carenaggio).

Inoltre, sempre con riferimento al vincolo della Sovrintendenza, l’avvocato La Valle precisa che all’art. 2 della concessione intervenuta con l’Autorità Portuale è espressamente previsto che:”Il concessionario è a conoscenza dei bastioni della Real Cittadella, ricadenti nell’ambito delle aree in concessione e si obbliga a rispettare i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.”

Secondo il legale dell’Ente Porto, dunque, “la Palumbo S.p.A. era a conoscenza del vincolo e, nel predisporre il proprio progetto industriale, non poteva non tenerne conto.”

L’Ente chiede quindi la conferma integrale del decreto ingiuntivo e, vista l’entità del credito, anche la sua provvisoria esecutività.

Il rigetto dell’esecuzione provvisoria e i rinvii

Nel febbraio 2023 il Tribunale di Messina rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo che la questione richieda approfondimenti istruttori data la complessità delle eccezioni sollevate, e fissa i termini di legge per il deposito delle memorie.

Da qui in avanti, la vicenda processuale prosegue con una serie di rinvii. Il Tribunale dispone la riunione del giudizio sul decreto ingiuntivo (iscritto al n. 4549/2022 R.G.) con il procedimento parallelo n. 379/2020 R.G., quello relativo proprio al vincolo della Soprintendenza e alla rideterminazione dei canoni, ravvisando evidenti ragioni di connessione tra le due cause. Il fascicolo riunito viene affidato al giudice che già tratta il procedimento più risalente.

L’ultimo provvedimento agli atti, datato 23 maggio 2026, rinvia la causa, per gli stessi incombenti istruttori, all’udienza del 9 febbraio 2027.

Il contesto: un Ente in liquidazione

Sullo sfondo di questo braccio di ferro giudiziario resta la difficile condizione economica dell’Ente Autonomo Portuale di Messina, posto in liquidazione da circa 11 anni. In una relazione del commissario liquidatore, l’avvocato Ernesto Fiorillo, l’Ente descrive una situazione di totale illiquidità, che da mesi impedirebbe il pagamento dello stipendio dell’unico dipendente rimasto e dei compensi per la tenuta della contabilità e per il collegio sindacale. Nello stesso documento, l’Ente ribadisce di ritenersi ancora proprietario del complesso del bacino di carenaggio, in base alle risultanze dei registri immobiliari e della

Capitaneria di Porto.

Il credito conteso con Palumbo S.p.A., dunque, non è soltanto una partita legale tra due soggetti privati: per l’Ente in liquidazione rappresenta una delle poche voci attive rimaste da recuperare. La partita è, dunque, decisiva e dovrebbe richiamare l’attenzione anche dei soggetti pubblici che in fase costitutiva hanno sottoscritto il capitale sociale dell’Ente Porto.

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