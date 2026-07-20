Un’altra giornata di fuoco: 30 interventi dei Vdf sul territorio messinese

Le squadre operative sono impegnate contemporaneamente su più fronti per arginare le fiamme e proteggere le aree abitate

MESSINA – Anche nella data di oggi la giornata è particolarmente complessa per il Comando dei Vigili del fuoco di Messina, impegnato senza sosta a fronteggiare una vasta ondata di roghi di vegetazione e di interfaccia che sta interessando l’intero territorio provinciale.

Dalle ore 8:00 di questa mattina sono 30 gli interventi già conclusi o in corso su tutto il comprensorio messinese, con ulteriori 5 interventi attualmente da espletare. Le squadre operative sono impegnate contemporaneamente su più fronti per arginare le fiamme e proteggere le aree abitate. Tra le zone maggiormente colpite figurano i territori comunali e le frazioni di: Milazzo, Gioiosa Marea, Camaro (Messina), Graniti, Roccalumera, Trappitello, Mirto, Gaggi, Motta Camastra, Montalbano Elicona, Francavilla di Sicilia, Barcellona Pozzo di Gotto / Castroreale, Motta d’Affermo.

Il dispositivo di soccorso provinciale è inoltre attivamente impegnato fuori provincia: 2 squadre dei Vigili del fuoco di Messina sono partite per prestare supporto al Comando di Palermo, per lo spegnimento del grave incendio boschivo e di interfaccia registrato a Castronovo di Sicilia (PA).

Oltre ai numerosi roghi di vegetazione, la sala operativa ha gestito interventi specifici per incendi di autovettura, registrati rispettivamente in zona Boccetta (Messina) e a Barcellona Pozzo di Gotto.

Alla luce dell’elevato carico operativo e delle criticità meteo-climatiche, il dispositivo di soccorso è stato potenziato con ulteriori risorse, garantendo così la massima presenza di personale e automezzi sul territorio per la salvaguardia della pubblica incolumità.

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