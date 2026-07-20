Messina, ancora allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore per 48 ore

Tutta la giornata del 21 luglio e le successive 24 ore massima attenzione legata al meteo. Anche a Catania, Palermo e Reggio Calabria bollino rosso

MESSINA – Continua l’allerta meteo rossa per rischio incendi e ondate di calore. A Messina 21 e 22 luglio, per 48 ore, saranno segnati dalla massima attenzione legata alle temperature.

Tra le città con il bollino rosso anche Catania, Palermo e Reggio Calabria.

Si tratta di un livello di allerta rossa (livello 3) per le ondate di calore e un livello di allerta rossa per il rischio incendi nel territorio del Comune di Messina. “In considerazione delle temperature eccezionalmente elevate previste e a tutela della salute pubblica, il sindaco Federico Basile invita la cittadinanza alla massima prudenza e ad adottare tutte le necessarie precauzioni, con particolare attenzione alle persone più fragili”, viene comunicato.

Domina, in particolare, l’allarme per gli incendi. Anche oggi è stata una giornata di fuoco con 30 interventi dei Vigili del fuoco sul territorio messinese.

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