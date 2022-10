Bagnara Calabra. Scoperto un arsenale di armi in un garage - Tempostretto

Il proprietario dell'immobile e l'attuale comodatario, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini

BAGNARA CALABRA – Un fucile calibro 12, una carabina semiautomatica calibro 308 e sette pistole semiautomatiche con matricola abrasa di diversi calibri e marche, sono stati rinvenuti sabato scorso dalla Polizia di Stato in un garage a Bagnara Calabra. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute circa 3000 munizioni per fucile e per pistola di vario calibro. Il proprietario dell’immobile e l’attuale comodatario, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini tesi ad accertare la provenienza e l’eventuale uso delle armi sequestrate.