Bambini e anziani uniti nei giochi e nella realizzazione di ricette senza glutine - Tempostretto

Appuntamenti a Furnari e Santa Teresa di Riva

“𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑺𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑮𝒍𝒖𝒕𝒊𝒏𝒆” è il nuovo progetto di Aic (Associazione italiana celiachia) Sicilia ideato per promuovere il dialogo intergenerazionale con quattro incontri formativi che verranno svolti in ogni Provincia siciliana. Nel Messinese i primi due appuntamenti, rispettivamente il 4 e 12 novembre 2023 si svolgeranno a Furnari e Santa Teresa di Riva.

I laboratori didattici sono stati pensati per favorire l’inclusione sociale e combattere l’isolamento della popolazione anziana vista come risorsa e custode dell’antico sapere. Gruppi di 10 bambini e 10 adulti saranno insieme per svolgere diversi tipi di attività., tra cui giochi da tavola e la realizzazione di ricette tradizionali in chiave senza glutine alla scoperta dei vecchi sapori.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e prevede un numero massimo di 10 bambini e 10 adulti. Per prenotazioni chiamare i numeri della Segreteria Regionale di AIC Sicilia 𝟬𝟵𝟬 𝟯𝟯𝟲𝟵𝟰𝟳 – 𝟯𝟰𝟳 𝟱𝟱𝟱𝟯𝟬𝟲𝟱 – 𝟯𝟰𝟵𝟳𝟯𝟭𝟰𝟴𝟯𝟱

𝗙𝗨𝗥𝗡𝗔𝗥𝗜 (𝗠𝗘) il 𝟬𝟰.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟯 ore 16-18 Magicabula Contrada Saiatine

𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗩𝗔 (𝗠𝗘) il 𝟭𝟮.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟯 ore 15-17 Yogorino Via Regina Margherita, 36