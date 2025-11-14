 Bandi "Impresa.NET" e "MadeInME": pubblicata la graduatoria provvisoria in ordine di ricezione

Redazione

venerdì 14 Novembre 2025 - 13:00

Primo passo verso l’istruttoria e la selezione dei progetti ammessi a finanziamento

E’ stata pubblicata la graduatoria completa in ordine di ricezione delle istanze pervenute per i progetti “Impresa.NET” e “MadeInME”.

La graduatoria evidenzia l’ordine cronologico di arrivo delle domande e costituisce il primo step per l’accesso al finanziamento, previa verifica dei requisiti previsti dai bandi. Per tutelare la privacy dei partecipanti, la graduatoria è anonima: ciascun candidato può identificare la propria istanza tramite l’ID Utente (codice alfanumerico) ricevuto via email al termine dell’invio.

La tabella pubblicata è organizzata nelle seguenti colonne:

  • Ordine sequenziale di ricezione;
  • Tempo di arrivo (giorno, ora, minuti, secondi);
  • ID Utente ricevuto via e-mail;
  • Codice alfanumerico facoltativo generato dalla stampa della ricevuta;
  • Codice alfanumerico attribuito dalla commissione.

La graduatoria sarà ora sottoposta alla fase di istruttoria e valutazione, finalizzata alla verifica dei requisiti.

Successivamente, verranno pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi a finanziamento, suddivisi per progetto (Impresa.NET / MadeInME) e per tipologia (aziende costituite / costituende).

Gli elenchi sono consultabili qui.

ELENCODownload

Per informazioni: info@scelgomessina.it

