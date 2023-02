Bar del Comune in concessione, domande entro il 14 marzo - Tempostretto

Punto bar. Il locale da tempo rimasto chiuso, dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, potrà così aprire i battenti

MESSINA – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione informazioni, l’avviso relativo alla procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà comunale ad uso “Punto Bar” di Palazzo Zanca. Gli interessati dovranno inviare l’istanza, esclusivamente attraverso il portale Gare ed Appalti https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? o cliccando il pulsante “Portale appalti” dalla home page del sito istituzionale della società http://www.patrimoniomessina.it, entro le 12 del 14 marzo 2023. Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà, entro le ore 12 del 2 marzo 2023, presentare istanza per effettuare un sopralluogo della struttura. La durata dell’affidamento è di sei anni e non potrà essere rinnovata. “Attraverso il bando si intende dare seguito alla determina numero 1 del 2023, con la quale è stata disposta l’attivazione di questa procedura a evidenza pubblica – spiega l’assessore Roberto Cicala – per l’assegnazione in regime di concessione amministrativa onerosa dell’immobile di proprietà comunale, sito al primo piano di Palazzo Zanca, da adibire a Punto bar. Il locale da tempo rimasto chiuso, dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, potrà così aprire i battenti nell’ottica sia delle finalità proprie della Società Patrimonio Messina SpA di valorizzare gli immobili comunali, che andare incontro alle esigenze del personale dell’ente di avere un punto ristoro all’interno della sede di lavoro, e anche per gli utenti che si recano a Palazzo Zanca”.