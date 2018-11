Festeggiamenti per il "Gruppo Hair Sicilia". Concluso il festival di Paestum

Si conclude “la due giorni” di Paestum, che ha ospitato l’Hair and Beauty Congress. A prendere parte la festival internazionale della coiffure e dell’estetica anche il “Gruppo Hair Sicilia”, che registra ottimi risultati.

Terzo posto nella categoria “Saloon Look” per Carmelo Fazio del salone "Hair Style"di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo posto nella categoria “Acconciatura Sposa” invece per Katya Marullo del salone "Dacci un Taglio" di Porto Empedocle. Ottime le performance, infine, per Domenico Gangemi del salone “Tagli & Dettagli” di Torregrotta, che si è esibito per la categoria “Hair Tatoo”, e per Katyusha Di Stefano del salone Fiori d’Arancio di Roccalumera, che si è esibita nelle categorie “Acconciatura Sposa” e “Acconciatura Sera”.

Il “Gruppo Hair Sicilia”, capitanato da Salvo Velardo del salone "Velardo Parrucchieri"di Paternò, ha riunito alcuni tra i migliori parrucchieri del territorio siciliano. Tra loro anche Domenico Milone del salone" Testa Tosta" di Barcellona, Franco Casiello del salone"Look Center by Franco"di Messina e Santo Visalli del salone"Fashion Style"di Monforte Marina.

“Il nostro ringraziamento più grande va ai nostri modelli, sempre disponibili a seguirci nell’ambito del festival –spiega il gruppo- oltre alle truccatrici Ione Fallica e Piera Midili che con la loro professionalità hanno dato tanto per il successo della squadra”.

Salvatore Di Trapani