Ospedale Papardo. Danneggia il pronto soccorso e ferisce una guardia giurata, arrestato 46enne

E' stato bloccato dagli agenti del posto di polizia dell'ospedale e poi da quelli delle Volanti

E’ arrivato in ambulanza all’ospedale Papardo, ha danneggiato il pronto soccorso e aggredito una guardia giurata. Gli agenti del posto di polizia dell’ospedale, insieme a quelli delle Volanti arrivati in un secondo momento, hanno bloccato un 46enne e l’hanno arrestato in flagranza per i reati di danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

E’ stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio di rito direttissimo.