 Ospedale Papardo. Danneggia il pronto soccorso e ferisce una guardia giurata, arrestato 46enne

Ospedale Papardo. Danneggia il pronto soccorso e ferisce una guardia giurata, arrestato 46enne

Redazione

Ospedale Papardo. Danneggia il pronto soccorso e ferisce una guardia giurata, arrestato 46enne

mercoledì 29 Aprile 2026 - 12:12

E' stato bloccato dagli agenti del posto di polizia dell'ospedale e poi da quelli delle Volanti

E’ arrivato in ambulanza all’ospedale Papardo, ha danneggiato il pronto soccorso e aggredito una guardia giurata. Gli agenti del posto di polizia dell’ospedale, insieme a quelli delle Volanti arrivati in un secondo momento, hanno bloccato un 46enne e l’hanno arrestato in flagranza per i reati di danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

E’ stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio di rito direttissimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
De Luca: “Pronti alla raccolta delle 10mila firme di ScN in 48 ore”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED