Uniontrasporti, Ivo Blandina confermato alla presidenza

L'assemblea approva il consuntivo 2025 con un valore della produzione di 1,6 milioni di euro

L’assemblea dei soci di Uniontrasporti, società interna di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, riunitasi ieri a Roma, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 e riconfermato Ivo Blandina alla presidenza per il prossimo triennio 2026-2029.

Ivo Blandina, nominato presidente nel 2023, sarà affiancato da due nuovi consiglieri, Mariella Gatto indicata dal sistema camerale lombardo e Valerio Veronesi, presidente della CCIAA di Bologna.

I numeri del bilancio e la crescita della società

Nel corso dell’assemblea è stato presentato il bilancio consuntivo al 31.12.2025 che conferma il trend positivo della società con un valore della produzione superiore a 1,6 milioni di euro e con 25 progetti sviluppati nel corso dell’anno.

Il presidente Blandina ha dichiarato “Ritengo che questi 3 anni siano passati molto velocemente, anche se sono stati particolarmente intensi e ricchi di soddisfazioni, sia a livello societario, sia a livello personale. Per questo motivo ringrazio Unioncamere e i soci per la conferma alla guida di Uniontrasporti anche per il prossimo triennio”.

In questi 3 anni la società ha fatturato oltre 4,5 milioni di euro con il bilancio 2025 che segna il valore della produzione più elevato nella storia di Uniontrasporti, ha sviluppato circa 50 progetti, organizzato oltre 40 eventi che ci hanno permesso di valorizzare il ruolo del sistema camerale nel settore della logistica e delle infrastrutture. “Un valore aggiunto delle attività di Uniontrasporti – ha aggiunto Blandina – è proprio la capacità di confronto e coinvolgimento sviluppata in questi anni, con relazioni costanti con assessorati regionali, associazioni e lo stesso Ministero delle Infrastrutture”.

I ringraziamenti ai vertici e alla struttura operativa

Il presidente Blandina ha concluso l’assemblea ringraziando i due consiglieri uscenti, Erica Corti e Antonio Paoletti, per il supporto e la collaborazione; la struttura, che nonostante la dimensione ridotta e i forti carichi di lavoro, ha saputo assicurare un’elevata qualità nei progetti realizzati; il direttore Antonello Fontanili per l’egregio coordinamento della struttura, per le relazioni che ha sviluppato con i soci, stakeholders e per il coinvolgimento del Cda nello sviluppo delle linee strategiche della società.

Blandina ha ringraziato inoltre il collegio dei sindaci, i membri del Comitato, tutti i soci e in particolare Unioncamere, nelle persone di Andrea Prete, Giuseppe Tripoli e Sandro Pettinato, per il sostegno fornito in questi anni, per aver creato le condizioni strutturali ed economiche per un maggiore sviluppo delle attività della società, e per la stretta collaborazione che ci ha sempre assicurato.