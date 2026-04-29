La lista “Dc – Pri – Partito Animalista” al Consiglio comunale

Sono 24 i candidati per tre partiti: è la settima lista a sostegno di Marcello Scurria sindaco.

MESSINA – Una delle sette liste a supporto di Marcello Scurria è composta dall’unione di tre partiti. Si tratta di Dc, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista. La lista è composta da 24 nomi per il Consiglio comunale: ecco l’elenco completo.

Elezioni Messina 2026, la lista “Dc – Pri – Partito Animalista”