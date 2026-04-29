 La lista "Dc - Pri - Partito Animalista" al Consiglio comunale

La lista “Dc – Pri – Partito Animalista” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Dc – Pri – Partito Animalista” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 13:30

Sono 24 i candidati per tre partiti: è la settima lista a sostegno di Marcello Scurria sindaco.

MESSINA – Una delle sette liste a supporto di Marcello Scurria è composta dall’unione di tre partiti. Si tratta di Dc, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista. La lista è composta da 24 nomi per il Consiglio comunale: ecco l’elenco completo.

Elezioni Messina 2026, la lista “Dc – Pri – Partito Animalista”

  1. Albanese Domenica detta Memi – Messina il 08/08/1952
  2. Bagalà Francesco Bruno detto Ciccio – Messina il 14/12/2001
  3. Basile Francesco – Messina il 06/05/1963
  4. Bombaci Lorenzo – Messina il 05/11/1984
  5. Catanese Simona – Messina il 28/10/1982
  6. Carbone Santa – Messina il 24/05/1959
  7. Celi Ivan – Messina il 02/09/1972
  8. Callegari Carmelo Carlo detto Gino – Stalettì (CZ) il 28/10/1961
  9. Giammona Maria – Messina il 02/07/1961
  10. Giuffrè Elisabetta detta Elisa – Messina il 05/04/1989
  11. Golino Tania – Messina il 20/09/1969
  12. Jannelli Santo detto Jannello – Messina il 07/12/1962
  13. Indaimo Carmelo – Ficarra (ME) il 25/08/1946
  14. Lando Giovanni Antonio detto Nino Lando – Messina il 31/01/1955
  15. Lopez Maria Tindara detta Maria Lopez – Messina il 28/08/1982
  16. Latella Veronica – Messina il 01/03/1994
  17. Masuri Giovanna – Messina il 19/10/1974
  18. Pellegrino Antonio – Messina il 10/08/1987
  19. Ponzio Cristina – Messina il 15/03/1976
  20. Previti Giuseppe detto Pippo – Messina il 22/08/1958
  21. Rinaldi Maria Stella detta Marina – Messina il 04/01/2004
  22. Ruggeri Sebastiano – Messina il 12/08/1974
  23. Tripodi Raffaele – Messina il 06/10/1963
  24. Valenti Valentina – Roma il 05/08/1970

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