La lista “Dc – Pri – Partito Animalista” al Consiglio comunale

Sono 24 i candidati per tre partiti: è la settima lista a sostegno di Marcello Scurria sindaco.
MESSINA – Una delle sette liste a supporto di Marcello Scurria è composta dall’unione di tre partiti. Si tratta di Dc, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista. La lista è composta da 24 nomi per il Consiglio comunale: ecco l’elenco completo.
Elezioni Messina 2026, la lista “Dc – Pri – Partito Animalista”
- Albanese Domenica detta Memi – Messina il 08/08/1952
- Bagalà Francesco Bruno detto Ciccio – Messina il 14/12/2001
- Basile Francesco – Messina il 06/05/1963
- Bombaci Lorenzo – Messina il 05/11/1984
- Catanese Simona – Messina il 28/10/1982
- Carbone Santa – Messina il 24/05/1959
- Celi Ivan – Messina il 02/09/1972
- Callegari Carmelo Carlo detto Gino – Stalettì (CZ) il 28/10/1961
- Giammona Maria – Messina il 02/07/1961
- Giuffrè Elisabetta detta Elisa – Messina il 05/04/1989
- Golino Tania – Messina il 20/09/1969
- Jannelli Santo detto Jannello – Messina il 07/12/1962
- Indaimo Carmelo – Ficarra (ME) il 25/08/1946
- Lando Giovanni Antonio detto Nino Lando – Messina il 31/01/1955
- Lopez Maria Tindara detta Maria Lopez – Messina il 28/08/1982
- Latella Veronica – Messina il 01/03/1994
- Masuri Giovanna – Messina il 19/10/1974
- Pellegrino Antonio – Messina il 10/08/1987
- Ponzio Cristina – Messina il 15/03/1976
- Previti Giuseppe detto Pippo – Messina il 22/08/1958
- Rinaldi Maria Stella detta Marina – Messina il 04/01/2004
- Ruggeri Sebastiano – Messina il 12/08/1974
- Tripodi Raffaele – Messina il 06/10/1963
- Valenti Valentina – Roma il 05/08/1970