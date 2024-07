Barcellona, lascia il vice sindaco Santi Calderone: “Motivi personali”

Assessore indicato al suo posto è Pietro Maio ma manca l'ufficialità. Trattative aperte per la vice sindacatura

Il vice sindaco di Barcellona pozzo di Gotto Santi Calderone si dimette e rivendica ragioni personali. Assessore indicato al suo posto sarebbe Pietro Maio. Nell’aria anche le dimissioni di Giuseppe Benvenga, ancora non ufficializzate. Per l’incarico di vice sindaco le trattative interne allo schieramento che sostiene il sindaco Pinuccio Calabrò sono invece ancora aperte.

“Da tempo chiedo al sindaco e al mio partito di poter fare un passo indietro rispetto al ruolo di amministratore del nostro Comune – spiega – Le ragioni sono del tutto personali e afferiscono ai miei impegni di lavoro che, nonostante gli sforzi e i sacrifici che spesse volte mi hanno messo a dura prova, mi rendono davvero difficile conciliare entrambi i ruoli”. Di seguito, la nota dell’esponente politico vicino all’onorevole di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo.

Sostegno esterno alla Giunta Calabrò

Non farò mancare il mio sostegno per il prosieguo dell’azione amministrativa e cercherò di dare, per quanto nelle mie possibilità e capacità, un contributo all’azione politica dell’amministrazione Calabrò.

Non voglio addentrarmi in riflessioni e rendicontazioni dell’attività svolta, credo però di poter dire che ho agito con coscienza, cercando sempre di privilegiare l’interesse superiore del Comune, anche quando questo mi ha portato a proporre soluzioni impopolari. Spero che con sacrificio e responsabilità si continui su questa direttrice e si possa dare stabilità ai conti e operatività alla macchina amministrativa. Chi amministra deve fare oggi le scelte che servono a costruire il domani.

I ringraziamenti dell’ex vice sindaco

Voglio ringraziare Pinuccio Calabrò che mi ha dimostrato stima e fiducia, voglio ringraziare tutti i colleghi di giunta che mi hanno accompagnato in questo percorso, voglio ringraziare il consiglio comunale tutto e scusarmi per quelle richieste legittime alle quali non sono riuscito a dare seguito, voglio ringraziare l’onorevole Pino Galluzzo e tutto il mio partito per avermi sostenuto e dato fiducia. Voglio infine ringraziare tutti i dipendenti comunali e i collaboratori, con in testa la nostra segretaria, per il lavoro svolto, spesse volte in condizioni di urgenza e di difficoltà.

“Nel compiere questa scelta mi rasserena il convincimento che la persona che andrà a sostituirmi ha le qualità e la determinazione per fare meglio di me”, conclude Santi Calderone. Al suo posto in Giunta dovrebbe subentrare Pietro Maio anche se non è ancora stato ufficializzato il nome.