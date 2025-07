Barcellona piange i suoi figli e si ferma per i funerali di Simone e Mattia

Gremite le esequie dei due amici vittime dell'incidente mortale in via Kennedy

Le saracinesche degli esercizi commerciali sono abbassate, è gremito il duomo di Santa Maria Assunta, è gremita la piazza antistante, le viuzze che costeggiano l’edificio, mentre Barcellona è immersa in un silenzio che gela il cuore. Così la cittadina del Longano dice addio a Simone Marzullo e Mattia Caruso, i diciassettenni vittime dell’incidente avvenuto in via Kennedy martedì scorso.

L’addio ai due amici

Dentro, sono le parole di padre Santo Colosi a cercare di consolare il dolore indelebile per le famiglie dei due giovani, incancellabile per tutti i giovani della comunità che, composti, con addosso le t shirt bianche con le foto degli amici, hanno seguito la messa poi accompagnato i feretri all’uscita. Sulle bare dei ragazzi rose bianche e gialle e le maglie scure degli ultras del Milazzo, la loro squadra del cuore. Alla fine della celebrazione, i palloncini bianchi e azzurri sono stati liberati in cielo, tra gli applausi scroscianti e, in lontananza, il rumore dei fuochi d’artificio.

Lutto cittadino a Barcellona

Ai funerali anche i rappresentanti delle autorità di Milazzo e Barcellona, dove oggi è stato lutto cittadino.