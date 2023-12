Barcellona. Rimane fuori casa, prova a rientrare ma precipita: muore mamma 24enne - Tempostretto

La giovane, preoccupata per la presenza di due bimbi in casa, è caduta nel lucernario nel tentativo di rientrare nell'abitazione

BARCELLONA – Una 24enne è morta oggi all’ospedale di Milazzo dove era stata trasportata in seguito alla gravi ferite riportare in un incidente nella propria abitazione. La donna è precipitata in un lucernario di una palazzina di Via Benedetto Croce. Ambra Seferi era rimasta fuori casa (forse per l’improvvisa chiusura della porta) e preoccupata per la presenza dell’appartamento del figlio piccolo e di un’altra bimba di due anni, figlia di un’amica, ha cercato di rientrare attraverso il lucernario. Ma è precipitata nel vuoto. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale a Milazzo, dove è deceduta poco dopo l’arrivo.