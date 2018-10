Spaccio di marijuana e furto di luce. Arrestata una madre e i suoi due figli

Concorso in detenzione per spaccio di marijuana e furto aggravato di energia elettrica. Dovranno rispondere di questi reati due fratelli di 27 e 23 anni e la loro madre 60enne, tutt'e tre pregiudicati, di Barcellona.

I carabinieri del Radiomobile di Barcellona, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e ai Carabinieri Cinofili di Nicolosi, dopo aver cinturato l’abitazione, hanno bloccato la donna che era appena uscita di casa ed hanno notato che i due giovani avevano lanciato dal balcone della propria abitazione, un bilancino di precisione e un involucro con 34 grammi di marijuana.

In casa c'era altra marijuana e materiale per il confezionamento. Inoltre i carabinieri hanno scoperto un bypass su un contatore dell'Enel, dal quale i tre rubavano l'energia elettrica. Sono ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.