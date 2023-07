Barche disordinate e carcasse da rimuovere: il piano per liberare le spiagge di Messina VIDEO - Tempostretto

Molti accessi a mare, da nord a sud, sono impegnati da natanti in uso o abbandonati. Dalla settimana prossima scatterà la rimozione

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Per vedere le spiagge di Messina libere dalle barche, in uso o abbandonate, dovremo aspettare la prossima estate. Questo si augura l’assessore del Comune di Messina Francesco Caminiti. L’iter per l’attuazione del Pudm (Piano utilizzo demanio marittimo) sta facendo il suo corso. Il piano, approvato l’anno scorso in Consiglio, attende ora il via libera dalla Regione Siciliana per la Valutazione di impatto ambientale (Via). Fu redatto nel 2021 dall’allora assessore Dafne Musolino, ora senatrice di Sud chiama Nord, e l’assessore Caminiti sta seguendo il percorso che porterà, probabilmente per la prossima estate, alla sua attuazione.

Cosa prevede il Piano

Il Piano ha sostanzialmente individuato delle grandi aree, lungo tutta la costa messinese, da adibire a ricovero barche. Quindi tutto il resto delle spiagge resterà libero dai natanti. Il censimento fatto dal Comune di Messina nel 2021 aveva individuato circa 1.200 imbarcazioni, da spostare appunto in questi nuovi ricoveri.

Le carcasse verranno rimosse quest’anno

Diverso è il discorso per le carcasse delle barche, di cui nessuno ha dichiarato la proprietà, che quindi non sono state censite e verranno rimosse a partire dalla prossima settimana. Sarà un’operazione coordinata con la Polizia Municipale e Messina Servizi.

Ecco il reportage fotografico delle spiagge di Paradiso, Contemplazione, Pace e Sant’Agata.