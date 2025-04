Baseball, vittoria in rimonta per l’Ssd UniMe in casa della Randazzese

Gli atleti degli allenatori Matteo Lo Monaco e Pippo Giuffrida ribaltano gli etnei dal 12-8 e si aggiudicano l'incontro all'esordio in Serie C per 15-19

Dopo una pausa di 4 anni la Ssd UniMe riporta a Messina la serie C del campionato federale di baseball. Inizio esaltante per gli atleti universitari che domenica, nella giornata di esordio del girone L, hanno superato a domicilio la Randazzese che vanta mezzo secolo di partecipazione ininterrotta ai Campionati Regionali e Nazionali.

La squadra peloritana ha dato vita ad una rimonta all’ultimo inning superando un notevole svantaggio e dimostrando solido equilibrio e grande determinazione, proiettandosi così con tanto entusiasmo alla seconda tornata di gare. La guida esperta degli allenatori Matteo Lo Monaco e Pippo Giuffrida hanno infuso la giusta fiducia nelle capacità degli atleti della Ssd UniMe nei vari ruoli. La squadra ospite è cosi riuscita a ribaltare il risultato nella parte alta del nono periodo di gioco da un 12-8 in svantaggio ad un 12-19 con il compimento di ben 11 punti per poi chiudere l’incontro in difesa per 15-19.

L’organico è stato dotato di tre U18 nel lineup della partita. Tutti gli atleti della squadra di Serie C di baseball della Società Sportiva Dilettantistica UniMe insieme agli allenatori dedicano questa vittoria al presidente della Fibs Comitato Regionale Sicilia Nino Micali con l’augurio di una pronta guarigione affinché possa continuare a dare al Baseball Siciliano tutta la forza che ha dimostrato di avere nella sua vita, non solo sportiva.