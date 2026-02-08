Al Milazzo Film Fest Monica Guerritore e Laura Morante

I primi due artisti della 12esima edizione della kermesse, dal 25 al 28 marzo

Milazzo – Dopo Fabrizio Bentivoglio e Vanessa Scalera, Michele Riondino e Sonia Bergamasco, Sergio Rubini, Lino Banfi, Caterina De Angelis, Federico Gheghi, Marco Tullio Giordana, quest’anno, sul palco del teatro Trifiletti di Milazzo arrivano Monica Guerritore e Laura Morante.

Dodicesima edizione

Nel corso della nuova edizione del Milazzo Film Festival Attorstudio, in programma dal 25 al 28 marzo, saranno premiate per l’eccellenza del loro mestiere di interpreti e autrici. Sono questi i primi due nomi che svelano i due direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti.

“L’attenzione di stampa e pubblico per Milazzo Attorstudio, nelle prime due edizioni – dicono- è stata anche superiore alle nostre attese: avevamo la convinzione che un festival dedicato agli attori, senza i quali non si può fare né cinema, né teatro, né niente, mancasse nell’orizzonte affollato dei festival. La presenza a Milazzo di nomi davvero importanti in poche edizioni, ha confermato che questa idea era una buona idea”.

Midili: “Verso destagionalizzazione del turismo”

La kermesse milazzese giunta alla dodicesima edizione è patrocinata anche quest’anno dal Comune di Milazzo. “Il Milazzo Film Festival – precisa il sindaco Pippo Midili – cresce. E’ una delle iniziative più importanti della nostra città soprattutto perché punta alla destagionalizzazione del turismo. Di grande prestigio gli artisti presenti che rappresentano un grande esempio per tutti i giovani attori”.

Laura Morante

“Prima di diventare attrice, sono stata danzatrice – racconta Laura Morante che riceverà l’Excellence Acting Award dopo una breve performance dal vivo in cui leggerà dei brani dal suo libro di racconti, Brividi Immorali, giunto alla seconda edizione – Il mio matrimonio con la danza era stato un matrimonio d’amore (da parte mia, non da parte della danza), invece il mio matrimonio con il mestiere del cinema e del teatro è stato un matrimonio di convenienza. Come a volte succede, il matrimonio di convenienza ha avuto esito più felice del matrimonio d’amore e io ho finito per innamorarmi del mestiere di recitare, anche se c’è voluto un bel po’ di tempo. Ma ho continuato a dubitare delle mie doti di attrice, e ogni volta che ricevo un premio, mi resta il dubbio di non averlo veramente meritato. Così è anche in questo caso, quindi accolgo questo premio più come un dono che come un riconoscimento. E ringrazio chi me lo ha assegnato come si ringrazia per un graditissimo regalo”

Monica Guerritore

Completamente diverso il percorso di Monica Guerritore che il mestiere dell’attrice lo ha vissuto sin da ragazza e che ha lavorato a lungo sia in teatro, anche come drammaturga, che al cinema (anche come regista). Milazzo, come ha fatto con autori attori come Fabrizio Bentivoglio, Sergio Rubini, Sonia Bergamasco, Michele Riondino intende anche premiare la ricchezza e la molteplice sfaccettatura del talento degli attori. “Sono onorata di questo premio – confessa l’attrice e autrice da Parigi dove si trova per l’anteprima francese del suo film curata dall’Istituto di Cultura Italiana nella capitale francese – mi viene consegnato in un festival finalmente dedicato agli attori, soprattutto dopo aver realizzato, come interprete e come regista Anna, su Anna Magnani, che non racconta solo una grandissima attrice ma della fatica di riuscire a farlo in un cinema che ami. In realtà, al di là del riconoscimento per la mia attività di attrice, drammaturga e autrice di cinema iniziata su un palcoscenico quando avevo 15 anni, sono felice di poter incontrare delle classi di scuola media superiore per una masterclass sulla Magnani, il cinema e la recitazione, che terrò dopo la proiezione del mio film”.

Il festival

Per quanto riguarda il concorso sono 144 le proposte ricevute da ventotto Paesi. Sono ufficialmente iniziate le selezioni delle opere che prenderanno parte alla prossima edizione del Milazzo Film Festival. Gli organizzatori del Festival hanno attivato una “Open Call Volontari”a perta fino al 15 febbraio,

