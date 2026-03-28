L’ex consigliere Chiarella molla Forza Italia? “Interlocuzioni in corso con Basile”

Deluso dalla mancata candidatura alla presidenza della IV Municipalità, potrebbe candidarsi in Consiglio con Sud chiama Nord. Il centrodestra perde pezzi a Messina

MESSINA – “Ho saputo dagli organi di stampa che il centrodestra candiderà Nicola Cucinotta alla IV Municipalità in quota Lega. Io pensavo che la candidatura alla presidenza spettasse a Forza Italia, che così si ritrova senza candidati alla guida delle Circoscrizioni. E che toccasse a me avere questo compito, dopo tanti anni di esperienza politica. Da qui l’avvio di una riflessione con il mio gruppo. Lascerò Forza Italia per approdare in Sud chiama Nord? Ho interlocuzioni in corso con l’ex sindaco Federico Basile ma sarà il gruppo a decidere”. L’ex presidente di Municipalità ed ex consigliere di Quartiere e comunale Peppe Chiarella non nasconde la sua delusione. Ma non ufficializza ancora l’eventuale passaggio.

“Questione di ore o di giorni e tutto sarà chiaro. Ho parlato con Basile e anche con esponenti di centrodestra. Con Cateno De Luca? No, non ho contatti con lui”, spiega. In cantiere una candidatura in Consiglio comunale. “Siamo un gruppo coeso, attorno alla mia figura, e decideremo insieme il da farsi”, aggiunge.

Le sirene di De Luca e Basile e i passaggi dal centrodestra a Sud chiama Nord

Se Chiarella abbandonerà centrodestra e Forza Italia, partito che attraversa una crisi regionale e nazionale dopo la vittoria del no al referendum, la coalizione continuerà a perdere pezzi a favore delle sirene di Cateno De Luca e Federico Basile. Dai consiglieri Cantello e Di Ciuccio al democristiano Giovanni Caruso, con il suo blocco Dc, De Luca punta a erodere i consensi verso il centrodestra. E aumentare così la potenza delle liste a sostegno di Basile. Il tutto senza dimenticare anche le adesioni dal centrosinistra.

Ad abbandonare Forza Italia pure il consigliere della IV Municipalità Nicola Lauro, ora proposto come presidente per il centrosinistra da “Controcorrente”.

Si attendono nuovi sviluppi.

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