Basile: “Dalla pista ciclabile alla ciclopedonale in centro, ecco il nuovo progetto”

Il sindaco di Messina illustra la variante al percorso "Cairoli Stazione Passeggiata a mare". Novità anche in via del Vespro

MESSINA – Una variante significativa alla pista ciclabile “Cairoli Stazione Passeggiata a mare”. A illustrarla, con tanto di mappa in mano, il sindaco Federico Basile nel suo ufficio a Palazzo Zanca. La parola d’ordine è pista ciclopedonale. Pista che sarà realizzata nella parte alta della via Cesare Battisti e in via Geraci. Il tutto con un senso unico dalla via Tommaso Cannizzaro alla via Geraci. Si amplierà il marciapiede della corsia in direzione sud e, rassicura il sindaco, non saranno tolti parcheggi.

Spiega il primo cittadino: “La pista ciclabile pura, come quella che doveva essere a Pace e Paradiso, oggi si trasforma in pista ciclopedonale. Abbiamo fatto questa valutazione e, con l’apertura ai pedoni, si utilizzano pure i marciapiedi. La via del Vespro rimane come tracciato ma la pista si sposta sul marciapiede, come ciclopedonale, non togliendo i parcheggi. Abbiamo eliminato, invece, il tracciato della via Garibaldi. Da via Tommaso Cannizzaro si scendeva lì, secondo il vecchio progetto, lato mare. Ma era impattante anche dal punto di vista della sicurezza (con le bici accanto alle auto in sosta, n.d.r.)”.

Continua Basile: “Come chiudiamo allora il cerchio di collegamento con piazza Cairoli? Così: dalla via Tommaso Cannizzaro, angolo via Cesare Battisti, si sale dal lato sud di quest’ultima via e ci si sposta sul marciapiede, sempre come cicopedonale, e si arriva in via Geraci. Si scende e si torna sul viale San Martino. Come si collega la pista ciclabile con la passeggiata a mare? Utilizziamo la via Tommaso Cannizzaro, il corso Cavour e il Boccetta. Entro metò dell’anno prossimo i lavori dovranno terminare”.

Stiamo adeguando la pista alle esigenze della città”

Aggiunge il sindaco: “Dato che nella via Cesare Battisti c’è l’impianto d’illuminazione sul marciapiede, lo togliamo per creare lo spazio per la pista. E mettiamo l’impianto nel cordolo centrale con una soluzione gradevole esteticamente. Nell’area originariamente prevista per l’I-hub, invece, faremo combaciare un pezzo di pista ciclabile per toglierla dalla strada. In sostanza, stiamo adeguando la pista ciclabile, ora ciclopedonale, alla città in linea con il costante mutamento che ci caratterizza come amministrazione”.

