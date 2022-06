Basile e De Luca in piazza per ringraziare Messina e festeggiare la vittoria - Tempostretto

Stasera, in Piazza Unione Europea, il leader di Sicilia Vera e il nuovo sindaco chiudono con i festeggiamenti e annunciano progetti e strategie

MESSINA – “Grazie Messina, #andiamoavanti”. Il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, lo aveva annunciato a Piazza Duomo dopo la vittoria: “Domenica prossima festeggiamo il compleanno di Federico Basile, che compie 45 anni, e ringraziamo gli elettori”. Così stasera, alle 21.30, in Piazza Unione Europea, il nuovo sindaco e De Luca, assieme ai candidati delle nove liste, chiudono definitivamente questi lunghi quattro mesi di campagna elettorale.

Sarà anche un’occasione per avere aggiornamenti su progetti e strategie riguardo ai primi cento giorni d’amministrazione comunale e all’impegno elettorale di De Luca e Sicilia Vera per le regionali. Sul palco, a un passo dal Municipio, ci sarà la squadra di assessori riconfermata, nel passaggio da De Luca a Basile, con Francesco Gallo vicesindaco e la novità di Liana Cannata. E, soprattutto, gli eletti e i candidati delle liste per il Consiglio comunale e i candidati ed eletti alle sei Circoscrizioni.

I consiglieri comunali e il presidente della I Circoscrizione per Sicilia Vera

Alessandro Costa

Se il premio di maggioranza dovesse essere confermato, dovuto al raggiungimento del 40 per cento con le liste, saranno 20 i seggi per l’area a sostegno dell nuovo sindaco: undici alla lista Basile, sei alla lista De Luca, tre a Prima l’Italia. 6 seggi alla lista “Con De Luca per Basile” e 3 per “Prima l’Italia”. Se non dovesse scattare il premio di maggioranza, saranno 14 i seggi. Sicilia Vera ha visto eletto, come presidente della I Circoscrizione, Alessandro Costa. E, sempre nella prima Municipalità, risultano eletti i consiglieri Francesco D’Urso, Francesca Sciliberto e Domenico Cassisi.

Dopo Giarrusso e Sgarbi, previsto un confronto fra De Luca e Miccichè

Dopo il confronto con Dino Giarrusso e Vittorio Sgarbi, con l’obiettivo di un laboratorio politico in vista di regionali e nazionali, De Luca dovrebbe incontrare il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

Il capo politico di Sicilia Vera ha sottolineato in questi giorni: “So che il dato di Messina segna il destino di Musumeci. Sinceramente, spero che la sua candidatura alla presidenza della Regione sia confermata. Sono però certo che presto anche Meloni lo abbandonerà al suo destino. Sicilia Vera si sta preparando per affrontare questa nuova battaglia, che mira a dare la spallata finale alla banda Bassotti della politica. Stiamo lavorando a un nuovo modello politico: con l’europarlamentare Dino Giarrusso condividiamo l’idea di un nuovo movimento meridionalista. A Dino riconosciamo il merito di aver contribuito a smascherare il Movimento 5 Stelle”.

“Continuo a dire no al centrodestra”

Nel frattempo, l’ex sindaco dichiara: “Continuo a dire no al centrodestra e andiamo avanti per la nostra strada. Come ci organizziamo? Da lunedi prossimo i cittadini potranno contattarci per la costituzione dei gruppi di liberazione, le candidature alle elezioni regionali e per i nostri comizi nei Comuni. Non farò il presidente della Regione a tutti i costi. O si persegue la strada del rinnovamento o io non ci sto. Sicilia Vera ha un’idea da portare avanti sulla nostra Isola ma non ha colore politico. Sia centrodestra, sia centrosinistra, per avviare un confronto con me – ha ribadito De Luca in questi giorni – dovrebbero liberarsi dai dinosauri della politica. Niente parlamentari uscenti e totale rinnovamento: ecco le mie condizioni. Io ho vinto a Messina senza compromessi”.

