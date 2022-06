Micciché: "De Luca come Grillo... Ma è un fenomeno da non sottovalutare". VIDEO - Tempostretto

Il presidente dell'Ars e leader di Fi in Sicilia: "Ci chiama nani della politica? Il meccanismo è sempre lo stesso. Cateno è molto bravo a gridare alle persone le cose che vogliono sentirsi dire. Il che non significa che sono d'accordo con lui..."

di Carmelo Caspanello

Presidente, lei dice che l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca è un fenomeno da non trascurare e da prendere in considerazione, lui ripete che con “voi” non vuole avere nulla a che fare e continua a chiamarvi “nani della politica”. Il discorso è chiuso?

“Come faceva Grillo… che oggi si accoppia con tutti”. Risponde così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché, leader di Forza Italia in Sicilia, alla domanda dei giornalisti che rimarcano come l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca definisca i “vecchi politici”. Cioè nani della politica.

“Il meccanismo – prosegue Micciché – è sempre lo stesso. Grillo come ci chiamava? Purtroppo in questo mondo in cui il mal di pancia è tanto, chi ha la capacità di gridare, di dire cose che magari la gente non pensa ma che ha piacere di sentire dire, ha successo. Io credo che Cateno sia uno dei più bravi in questo. Il che non significa che sono d’accordo con tutto quello che lui fa, che sarei pronto a votarlo a presidente della Regione. Dico solo che fare finta che tutto ciò non esista… faremmo una sciocchezza.

Ritiene che De Luca possa essere il presidente della Regione?

“Assolutamente no. Però, ripeto, ho detto che è un fenomeno che non si deve sottovalutare. Punto”.