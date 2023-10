Basile: "La senatrice Musolino ha la memoria corta" - Tempostretto

Il sindaco replica alla parlamentare, dopo le parole in merito all'aggressione subìta dal comandante Giardina

“Credo che la senatrice Dafne Musolino non abbia compreso bene quanto accaduto oggi in merito all’aggressione subita dal comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia municipale, Giovanni Giardina, nel corso dell’attività di controllo sul territorio cittadino contro l’ambulantato selvaggio”.

Così la risposta del sindaco Federico Basile.

“Nell’operare al servizio della comunità – prosegue Basile – per il rispetto delle regole e per l’osservanza della legalità è accaduto un fatto di gravità assoluta, quale l’aggressione violenta nei confronti del comandante Giardina durante il suo quotidiano lavoro di controllo proprio sul fenomeno dell’occupazione illegale di suolo pubblico. Sono sorpreso di come una cruenta aggressione diventi spunto di una polemica; legata a cosa? Al fatto che contro chi cerca di fare rispettare la legge è legittimo usare violenza? Ripeto, inutili polemiche anzi gravi speculazioni politiche, ad una settimana dalla fuoriuscita della senatrice Musolino dal partito Sud chiama Nord, che ha già dimenticato le circostanze in cui simili atti violenti si sono verificati anche allorquando la stessa ricopriva la carica di assessora con rispettive deleghe alle Attività produttive (commercio e mercati) e Polizia municipale. Ma, si sa, in politica la memoria è sempre troppo corta”, conclude il sindaco Basile.